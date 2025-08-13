България

Какви са цените на къщите около София

От 2021 г. къщи в затворените комплекси са поскъпнали с над 75%

13 август 2025, 10:30
Какви са цените на къщите около София
Източник: iStock

В процес на строителство са 1 520 къщи в околностите на София, половината от които са концентрирани в десетте най-големи проекта, основно в районите на Бистрица, Панчарево и Лозен, съобщи pariteni.bg.

Това показват данните на Colliers, към средата на 2025 г. Броят на къщите в комплекси в рамките на София и населените места в близост достига 1 870 единици, разпределени в 118 жилищни проекта.

Продължава тенденцията към намаляване на средната квадратура, свързана с преместване на паркоместата извън границите на сградата и разпространението на концепцията за „вертикален апартамент“. Повечето съществуващи комплекси се намират по Южната дъга на Околовръстния път, както и в близки села, като самостоятелната къща остава най-популярният тип продукт, следвана от редова къща с малък двор.

Типичната самостоятелна къща е с разгъната застроена площ от 370 кв.м., четири спални, три бани, двор от 830 кв.м., паркоместа за три автомобила и цена около 550 000 евро с ДДС и паркомясто. Къщите-близнаци обичайно са с площ от 330 кв.м., четири спални, три бани, двор от 300 кв.м., паркоместа за два автомобила и цена от 475 000 евро.

Редовите къщи имат площ около 260 кв.м., три спални, средно 2.8 бани, двор от 160 кв.м., паркоместа за два автомобила и цена от 360 000 евро.

Броят на сделките с къщи в разглеждания район през последните години е между 1 100 и 1 300 годишно, като в статистиката се включват и сделки със самостоятелни къщи извън комплекси. Търсенето намалява спрямо пика през 2021 г., но основната част от транзакциите продължава да бъде за самостоятелни къщи извън комплекси. Голям дял от сделките се финансират със собствени средства, въпреки благоприятните условия за ипотечно кредитиране.

Към средата на 2025 г. цените на къщите в комплекси са с над 75% по-високи спрямо началото на 2021 г., а разходите за строителство са се увеличили с 63%. Инвеститорите насочват вниманието си към райони с по-евтина земя, за да осигурят конкурентни предимства при растящи цени на материалите и труда. Нивото на достъпност, изчислено като съотношение между работна заплата и цена на кв.м., намалява от 2021 г. и към средата на 2025 г. е 0.75 кв.м. с една средна заплата. Лихвените проценти по жилищни ипотеки остават ниски – в диапазона 3.4% – 3.6%, с годишен процент на разходите 3.7% – 4.1%, срок до 30 години и финансиране до 80% от стойността на имота.

След официалното въвеждане на еврото през януари 2026 г. се очаква в българските банки да се освободят капиталови резерви, което ще увеличи ликвидността и ще позволи повече и по-евтино кредитиране. Това ще подкрепи стабилността на лихвените проценти и ще стимулира разрастването на кредитния пазар в краткосрочен план.

Наблюдава се засилено търсене на къщи с устойчив дизайн и внедрени иновативни технологични решения, а финансирането на такива проекти е с приоритет за банките.

Купувачите запазват предпочитания към жилища ново строителство, които се отличават с високо качество на материалите и технологиите, енергийна ефективност и модерни разпределения. Интересът към парцели по Южната дъга на Околовръстен път остава стабилен, докато недостатъчната инфраструктура в северните квартали ограничава развитието в тези райони. Очакванията на Colliers са за повишена активност в локации около столицата, предлагащи спокойна среда, бърз достъп до градски удобства и по-ниски цени на имотите.

Източник: pariteni.bg    
Къщи София Имотен пазар Цени на къщи Строителство на къщи Ипотечно кредитиране Жилищни комплекси Пазарни тенденции Търсене на имоти Инвестиции в имоти Околности София
Последвайте ни

По темата

Има ли опасност от вируса чикунгуня у нас и тревожен ли е ръстът на случаите на COVID-19

Има ли опасност от вируса чикунгуня у нас и тревожен ли е ръстът на случаите на COVID-19

Русия граби украинска територия преди срещата Тръмп-Путин

Русия граби украинска територия преди срещата Тръмп-Путин

Тежка катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг взе жертва

Тежка катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг взе жертва

Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ

Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ

Какви са цените на къщите около София

Какви са цените на къщите около София

pariteni.bg
BMW работи по конкурент на G-Class

BMW работи по конкурент на G-Class

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 4 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 4 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 4 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 4 дни

Виц на деня

Мъж казва на жена си: – Скъпа, тази вечер ще съм като Джеймс Бонд! – Уха, ще ме заведеш на вечеря, ще караш спортна кола…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сигурността като култура: Лидерство, което изгражда доверие

Сигурността като култура: Лидерство, което изгражда доверие

Пари Преди 15 минути

Защо доверието е най-ценният актив в бизнеса със сигурността

Желязков: Поставили сме си амбициозни цели за повишаване на жизнения стандарт на българите

Желязков: Поставили сме си амбициозни цели за повишаване на жизнения стандарт на българите

България Преди 17 минути

Кабинетът гледа много отвъд хоризонта на това управление и неговия мандат, заяви премиерът

Гърция в пламъци: Евакуираха туристи и болница заради огъня

Гърция в пламъци: Евакуираха туристи и болница заради огъня

Свят Преди 53 минути

Десетки огнеборци се борят с огнените стихии

Националната гвардия във Вашингтон

Град под военен контрол: Националната гвардия вече е във Вашингтон

Свят Преди 55 минути

Във вторник вечерта бронирани машини бяха забелязани в градски центрове и туристически места около столицата на САЩ

Как новият украински дрон “Немезида” променя войната

Как новият украински дрон “Немезида” променя войната

Свят Преди 1 час

Новият украински дрон “Немезида” използва интернет, а не радиовръзка

Близо 5000 души бяха евакуирани в Тайван заради тайфуна "Подул"

Близо 5000 души бяха евакуирани в Тайван заради тайфуна "Подул"

Свят Преди 1 час

Островът редовно е връхлитан от тайфуни

.

Франция, Германия и Великобритания са готови да възобновят санкциите срещу Иран

Свят Преди 1 час

Външните министри на трите държави са написали писмо до ООН, че страните им възнамеряват да наложат на Техеран санкции "със задна дата"

Садизъм, мъчения, издевателства: Украинците в руски плен

Садизъм, мъчения, издевателства: Украинците в руски плен

Свят Преди 1 час

Много от тях се завръщат неузнаваеми

Почитаме двама велики светци, кой има имен ден

Почитаме двама велики светци, кой има имен ден

Любопитно Преди 1 час

На 13 август отдаваме почит на преподобния Максим Изповедник и на свети Тихон Задонски

Евролидери ще говорят с Тръмп за Украйна преди срещата му с Путин

Евролидери ще говорят с Тръмп за Украйна преди срещата му с Путин

Свят Преди 1 час

Европейците се опасяват, че изходът от срещата в Аляска няма да е благоприятен за Украйна след три години и половина на война

Астрономическото шоу на годината: Пик на метеорния поток "Персеиди"

Астрономическото шоу на годината: Пик на метеорния поток "Персеиди"

Любопитно Преди 1 час

До края на годината ни очакват още четири пълнолуния, ето кога

Китай прогони американски разрушител край Скарбъроу

Китай прогони американски разрушител край Скарбъроу

Свят Преди 1 час

Това е първата известна американска военна операция в района на плитчината от поне шест години.

<p>Великобритания включи България в черен списък за депортации</p>

Великобритания включи България в черен списък за депортации

България Преди 2 часа

Страните са предимно от Африка и Азия – Кения, Уганда, Замбия. България и Латвия са единствените две европейски страни, които намират място в този списък

<p>Украински журналист: Явно някъде и българските служби са продънени</p>

Украински журналист за акцията с оръжия у нас: Явно някъде и българските служби са продънени

България Преди 2 часа

„Болно ми е, че България може да е замесена”, коментира Тетяна Станева

Арестуваха бившата първа дама на Южна Корея

Арестуваха бившата първа дама на Южна Корея

Свят Преди 2 часа

Тя е задържана по редица обвинения, включително манипулиране с акции и корупция

Пеевски: Разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре

Пеевски: Разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре

България Преди 3 часа

Активите са на хората и трябва да останат на хората, заяви лидерът на „ДПС – Ново начало”

Всичко от днес

От мрежата

Мога ли да заведа котката си на плажа?

dogsandcats.bg

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg
1

Автокаско калкулатор – как да изберете най-добрата оферта за минути

sinoptik.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Не го разпознаха и го претърсиха: Какво се случи с Лео ди Каприо в Ибиса (ВИДЕО)

Edna.bg

Царска покана към Лили Иванова (СНИМКИ)

Edna.bg

Висшата лига потъва в мълчание в почит към Диого Жота

Gong.bg

Специалния със силни думи за Гьозтепе на Мъри Стоилов

Gong.bg

Министрите аплодираха деца, участвали в гасенето на огъня в Сунгурларе

Nova.bg

Катастрофа на пътя Бургас - "Слънчев бряг" взе жертва

Nova.bg