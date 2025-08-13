Какви са цените на къщите около София

В процес на строителство са 1 520 къщи в околностите на София, половината от които са концентрирани в десетте най-големи проекта, основно в районите на Бистрица, Панчарево и Лозен, съобщи pariteni.bg.

Това показват данните на Colliers, към средата на 2025 г. Броят на къщите в комплекси в рамките на София и населените места в близост достига 1 870 единици, разпределени в 118 жилищни проекта.



Продължава тенденцията към намаляване на средната квадратура, свързана с преместване на паркоместата извън границите на сградата и разпространението на концепцията за „вертикален апартамент“. Повечето съществуващи комплекси се намират по Южната дъга на Околовръстния път, както и в близки села, като самостоятелната къща остава най-популярният тип продукт, следвана от редова къща с малък двор.



Типичната самостоятелна къща е с разгъната застроена площ от 370 кв.м., четири спални, три бани, двор от 830 кв.м., паркоместа за три автомобила и цена около 550 000 евро с ДДС и паркомясто. Къщите-близнаци обичайно са с площ от 330 кв.м., четири спални, три бани, двор от 300 кв.м., паркоместа за два автомобила и цена от 475 000 евро.

Редовите къщи имат площ около 260 кв.м., три спални, средно 2.8 бани, двор от 160 кв.м., паркоместа за два автомобила и цена от 360 000 евро.

Броят на сделките с къщи в разглеждания район през последните години е между 1 100 и 1 300 годишно, като в статистиката се включват и сделки със самостоятелни къщи извън комплекси. Търсенето намалява спрямо пика през 2021 г., но основната част от транзакциите продължава да бъде за самостоятелни къщи извън комплекси. Голям дял от сделките се финансират със собствени средства, въпреки благоприятните условия за ипотечно кредитиране.

Към средата на 2025 г. цените на къщите в комплекси са с над 75% по-високи спрямо началото на 2021 г., а разходите за строителство са се увеличили с 63%. Инвеститорите насочват вниманието си към райони с по-евтина земя, за да осигурят конкурентни предимства при растящи цени на материалите и труда. Нивото на достъпност, изчислено като съотношение между работна заплата и цена на кв.м., намалява от 2021 г. и към средата на 2025 г. е 0.75 кв.м. с една средна заплата. Лихвените проценти по жилищни ипотеки остават ниски – в диапазона 3.4% – 3.6%, с годишен процент на разходите 3.7% – 4.1%, срок до 30 години и финансиране до 80% от стойността на имота.

След официалното въвеждане на еврото през януари 2026 г. се очаква в българските банки да се освободят капиталови резерви, което ще увеличи ликвидността и ще позволи повече и по-евтино кредитиране. Това ще подкрепи стабилността на лихвените проценти и ще стимулира разрастването на кредитния пазар в краткосрочен план.

Наблюдава се засилено търсене на къщи с устойчив дизайн и внедрени иновативни технологични решения, а финансирането на такива проекти е с приоритет за банките.

Купувачите запазват предпочитания към жилища ново строителство, които се отличават с високо качество на материалите и технологиите, енергийна ефективност и модерни разпределения. Интересът към парцели по Южната дъга на Околовръстен път остава стабилен, докато недостатъчната инфраструктура в северните квартали ограничава развитието в тези райони. Очакванията на Colliers са за повишена активност в локации около столицата, предлагащи спокойна среда, бърз достъп до градски удобства и по-ниски цени на имотите.