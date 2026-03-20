“Изборът на България: Решението си Ти!“ – пълна информационна картина в ефира на NOVA

Б ългария отново се намира на прага на предсрочни парламентарни избори. За осми пореден път в рамките на пет години българските граждани ще определят новата политическа конфигурация, която ще формира 52-ото Народно събрание. В следващия месец Нова Броудкастинг Груп ще проследи предизборната кампания на партиите и ще предостави на аудиторията задълбочени анализи, проверена информация и експертни коментари.

Утре стартира специалният формат с водещ Мариян Станков-Мон Дьо – „Изборът на България: Портрети на властта“, който ще се излъчва в събота и неделя след 10:00 часа. В първите издания гостуват председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев (21 март) и лидерът на политическа партия ГЕРБ Бойко Борисов (22 март).

За да бъде максимално информиран изборът на обществото, медийната компания ще предостави широк спектър от възможности за участия на партийни лидери, кандидати за народни представители на партии, коалиции и граждански квоти, регистрирани за участие в предстоящите избори в актуалните предавания на NOVA – „Здравей, България“ (с водещи Мира Иванова и Виктор Николаев), „Събуди се“ (с водещ Марина Цекова), „Пресечна точка“ (с водещ Юлия Наева), „На фокус с Лора Крумова“ (с водещ Лора Крумова), както и в „Твоят ден“ (с водещ Лора Инджова), „Офанзива“ (с водещ Любо Огнянов) и „Денят на живо“ (с водещ Наделина Анева) по NOVA NEWS.

В деня на изборите – 19 април, медията ще предложи на аудиторията над 17-часов ефир с четири специални формата и новинарски емисии, посветени на вота. Удълженото издание на сутрешния блок „Събуди се“ с „Изборът на България“ с водещ Марина Цекова ще продължи до обедната едночасова емисия на Новините на NOVA.

В следобедните часове форматът „Ти решаваш“ с водещ Даниела Тренчева и журналистите на NOVA ще продължи да следи изборите със специални пратеници и включвания от цялата страна. След това щафетата поема Лора Крумова в „На фокус: Изборът на България“ с нови гледни точки от изборния ден.

Водещите Мира Иванова и Виктор Николаев ще дадат старт на специалното вечерно предаване „Изборът на България: Решението си Ти!“ точно в 17:00 ч. В специалния формат Лора Инджова ще предава директно от изнесеното студио на медията, а Николай Дойнов ще представи данните от вота с помощта на най-съвременните технологии. Анализите и коментарите ще продължат и след централната емисия Новини.

Нова Бродукастинг Груп дава възможност на българите да проследят най-важното от предизборната кампания и парламентарните избори на всички свои платформи – в телевизионния ефир на NOVA и NOVA NEWS, в ефира на радио NOVA NEWS, както и в сайтовете Nova.bg, Vesti.bg, Dariknews.bg. Бърз достъп до най-важните новини ще осигури и мобилното приложение на NOVA, с което потребителите могат да се информират за всичко важно и актуално. Новините на NOVA могат да бъдат открити и във Facebook, Instagram, X, Telegram, TikTok и Viber.