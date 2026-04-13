Гюров пред Politico: Изборите в България не са за продан

Служебният премиер даде интервю през изданието

13 април 2026, 11:39
Гюров пред Politico: Изборите в България не са за продан
Източник: БГНЕС

И зборите в България не са за продан. Това каза в интервю за Politico служебният министър-председател Андрей Гюров. 

Парламентарният вот ще се проведе в неделя, 19 април.

Българският премиер обещава по-строги действия срещу купуването на гласове и манипулирането на изборите, докато страната се насочва към осмите си парламентарни избори в рамките на последните пет години, отбелязва изданието.

"Това, което искаме да направим като правителство, е - за първи път да защитим изборите, а не да ги направляваме“, посочва той в интервюто. 

"Хората могат да видят, че тези избори се защитават", смята Гюров. 

През последните седмици властите задържаха над 200 души, като част от национална акция срещу купуването на гласове и принудата, включително чрез програми за социална подкрепа, като помощи за отопление и топли обяди за уязвими хора. В някои случаи местни служители, включително началници на пощенски служби, са дезинформирали избирателите, че държавните помощи идват от конкретни политически партии, каза още Андрей Гюров.

"Вместо да се манипулират гласовете на отделни лица или да се купи един глас, с едно действие могат да се купят хиляда гласа", коментира служебният премиер. 

Според премиера Гюров коалиционните правителства са се фокусирали повече върху запазването на властта, отколкото върху осъществяването на реформи по самите въпроси, за които населението е протестирало.

"Тези коалиции са компромиси, насочени към упражняване на власт, а не към реформиране на системата. Това е от полза за малцина в политическите кръгове, а не за обществото като цяло“, заяви Андрей Гюров в интервюто си за Politico.

"Докато тези основни въпроси не бъдат разгледани, България рискува да остане в капана на цикъл на политическа нестабилност и отдръпване на избирателите", предупреждава служебният премиер.

Той настоява, че България остава надежден партньор в рамките на западните съюзи, като НАТО, и стратегически играч в областта на сигурността в Черно море.

"Не можем да чакаме "подходящия момент", когато става въпрос за сигурността", каза Гюров, като добави, че партньорството с Киев предлага на България възможности за развитие на високотехнологични отбранителни способности и оборудване, както и инфраструктура за армията с двойно предназначение - военно и гражданско.

Правителството се стреми и да се дистанцира от решения, които смята за политически мотивирани – включително Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, от който Гюров изтегли страната, пише Politico.

Източник: Politico/БТА - Иво Тасев    
Гюров избори Politico интервю
Гюров пред Politico: Изборите в България не са за продан

Гюров пред Politico: Изборите в България не са за продан

Apple тества четири прототипа на виртуални очила

Американската компания работи активно по няколко версии на умни очила, които да съчетават добавена и виртуална реалност и може да са следващата голяма хардуерна категория, към която ще се насочи, за да намали зависимостта си от iPhone

<p>МВР разби схема за купуване на гласове в Плевенско</p>

4115 евро и тетрадки с имена: Трима арестувани при акция срещу купения вот в Плевенско

Земетресение край турския град Анталия

Земетресение край турския град Анталия

Ожесточени боеве в южен ливански град, смятан за бастион на „Хизбула“

Ожесточени боеве в южен ливански град, смятан за бастион на „Хизбула“

Иран: „Двойните стандарти“ на САЩ спъват мирното споразумение

Иран: „Двойните стандарти“ на САЩ спъват мирното споразумение

Будапеща се превърна в парти зона след изборите, сложили край на ерата "Орбан"

Будапеща се превърна в парти зона след изборите, сложили край на ерата "Орбан"

<p>Дербито между ЦСКА и &quot;Левски&quot;: МВР с предупреждение към феновете</p>

Засилени мерки за дербито между ЦСКА и "Левски" в София: МВР с предупреждение към феновете

<p>Как реагираха световните лидери на победата на&nbsp;Петер Мадяр в Унгария</p>

Световните лидери поздравиха Петер Мадяр за победата в Унгария

Тръмп: Няма значение дали Иран ще се върне на масата на преговорите

Тръмп: Няма значение дали Иран ще се върне на масата на преговорите

Започва Светлата седмица

Започва Светлата седмица

От вътрешен човек до враг №1 на Орбан: Кой е Петер Мадяр

От вътрешен човек до враг №1 на Орбан: Кой е Петер Мадяр

Голямото прибиране: Очаква се интензивен трафик в последния почивен ден

Голямото прибиране: Очаква се интензивен трафик в последния почивен ден

<p>Орбан поздрави Мадяр за победата на изборите</p>

Орбан поздрави Петер Мадяр за победата на изборите в Унгария

8 плашещи истории, които лекарите от спешното отделение чуват непрекъснато

8 плашещи истории, които лекарите от спешното отделение чуват непрекъснато

<p>Китайски служители използват ИИ, за да уволняват колегите си</p>

Китайски служители използват изкуствен интелект, за да уволняват колегите си

