Дрогиран шофьор блъсна пешеходец в Бургас

Ш офьор на 38-годишна възраст, с положителна проба за наркотици, е блъснал пешеходец в Бургас, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал около 19:23 ч. в понеделник на ул. „Одрин“.

С положителна проба за кокаин: Шофьор причини катастрофа в Бургас, има пострадал

Пострадалият - 50-годишен мъж от старозагорското село Черганово - е настанен в УМБАЛ - Бургас, без опасност за живота.

По първоначални данни водачът се е движил с несъобразена скорост. Тестът му за наркотици е отчел наличие на канабис, амфетамин и метамфетамин.

Повдигнаха обвинение на дрогирания шофьор, блъснал пешеходец в София

Взета му е кръвна проба за допълнителен анализ, а той е задържан за срок до 24 часа.