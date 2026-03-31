ДПС алармира ОССЕ за полицейски натиск от служебната власт

Ръководството на партията заяви, че ще постави тази тема и на предстоящото извънредно заседание на НС

31 март 2026, 17:56
ДПС алармира ОССЕ за полицейски натиск от служебната власт
Източник: Пресцентър ДПС

Р ъководството на ДПС алармира мисията на ОССЕ за предсрочните парламентарни избори за неправомерен полицейски натиск и сплашване от страна на структурите на служебното правителство срещу активисти и кметове от ДПС, съобщават от партията.

Представителите на ДПС заявиха пред наблюдателите, че тези показни акции на МВР имат за цел единствено саморазправа с политическия актив на партията и с тях се цели сплашване на хората по места. "Това е сценарият по станалия печално известен запис от заседание на ПП-ДБ, в който лидерите на партията коментират правенето на избори с „наше МВР“, смятат от партията на Делян Пеевски.

Разговорите с представителите на ОССЕ бяха във връзка с наблюдателската мисия на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, която е в България за  да проследи кампанията за предстоящите парламентарни избори на 19 април 2026. Делегацията на ОССЕ бе водена от политическия анализатор Йелена Стефанович, а от страна на ДПС присъстваха зам.-председателите на ДПС и ПГ на "ДПС-НОВО НАЧАЛО" Станислав Анастасов и Искра Михайлова, зам.-председателят на ПГ на "ДПС-НОВО НАЧАЛО" Хамид Хамид, народният представител Атидже Вели, евродепутатите Танер Кабилов и Елена Йончева.

Представителите на ДПС изразиха своите притеснения за това, че вместо в България да има надпревара за утвърждаване на човешките права, се затвърждава диктатурата. Те споделиха на наблюдателите, че "се води репресивна политика за всяване на страх и напрежение в обществото, насочена към определена партия и нейните активисти". Според партията "всички тези акции са маскирани като „борба с купуването на гласове“. ДПС заяви, че са получени множество сигнали от партийни активисти и граждани, които са подложени на полицейски проверки и неправомерни задържания, които ще бъдат обобщени и предоставени публично след изборите. 

Ръководството на ДПС заяви, че ще постави тази тема и на предстоящото извънредно заседание на НС при изслушването на служебния министър на МВР, но изразиха увереност, че въпреки натиска върху избирателите, партийният актив се консолидира и мобилизира и показва още по-добър резултат.

По време на разговора с представителите на ДПС беше застъпена и темата с машините, като беше потвърдена последователната политика на ДПС за машинното гласуване, но не и с машини, при които липсва обществен контрол при отчитане на резултатите в края на изборния ден.

Източник: Пресцентър ДПС    
„Къде се забърза, Боби?“ - България скърби за капитана си Борислав Михайлов

„Къде се забърза, Боби?“ - България скърби за капитана си Борислав Михайлов

За първи път, откакто САЩ обявиха война на България, ще обяви ли Тръмп война?

За първи път, откакто САЩ обявиха война на България, ще обяви ли Тръмп война?

Зеленски: Русия ни даде срок от 2 месеца да се изтеглим от Донбас

Зеленски: Русия ни даде срок от 2 месеца да се изтеглим от Донбас

„Намерете си собствен петрол“: Крал Чарлз отива при Тръмп въпреки скандалите и обидите

„Намерете си собствен петрол“: Крал Чарлз отива при Тръмп въпреки скандалите и обидите

НОИ предупреждава: Подайте декларация

НОИ предупреждава: Подайте декларация "Живот" или пенсията ви спира

pariteni.bg
10 често срещани грешки, които допускаме когато храним котката

10 често срещани грешки, които допускаме когато храним котката

dogsandcats.bg
31 март: Големият скок във времето от 1916 г.
Ексклузивно

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Преди 12 часа
Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник
Ексклузивно

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

Преди 13 часа
<p>"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран</p>
Ексклузивно

"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран

Преди 12 часа
Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

Преди 12 часа
Как български момичета могат да станат „Посланик за един ден”

Как български момичета могат да станат „Посланик за един ден"

България Преди 27 минути

Инициативата е на Британското посолство в София

Губи ли Тръмп войната в Иран?

Губи ли Тръмп войната в Иран?

Свят Преди 1 час

Защо изглежда, че САЩ печелят битката, но губят войната?

Разкрития след ареста: Тайгър Уудс хълцал неконтролируемо, хапчета са открити в джоба му

Разкрития след ареста: Тайгър Уудс хълцал неконтролируемо, хапчета са открити в джоба му

Свят Преди 2 часа

Тайгър Уудс беше арестуван във Флорида след зрелищна катастрофа с висока скорост. В джоба му са открити силни опиоиди, а полицията съобщава за неадекватно състояние на голф легендата, въпреки че дрегерът за алкохол не е отчел нищо

Николай Михайлов

„Загубих своя герой“ – разтърсващите думи на Ники Михайлов

България Преди 2 часа

Психопат ли е жената, за която се женя? Робърт Патинсън и Зендая в „Драмата“

Психопат ли е жената, за която се женя? Робърт Патинсън и Зендая в „Драмата“

Любопитно Преди 2 часа

Робърт Патинсън и Зендая блестят в „Драмата“ – провокативна и напрегната черна комедия на Кристофър Боргли. Филмът изследва докъде може да стигне предсватбената параноя, след като една невинна игра разкрива шокираща тайна от миналото.

Жена почина на тротоар в София и станаха катастрофи

Жена почина на тротоар в София и станаха катастрофи

България Преди 2 часа

От СДВР обясниха, че между трите инцидента няма връзка

САЩ удължиха срока за продажбата на „Лукойл“

САЩ удължиха срока за продажбата на „Лукойл“

Свят Преди 3 часа

Решението е на Службата за контрол на чуждестранните активи

Слабото място на президента Тръмп: Високите цени в САЩ

Слабото място на президента Тръмп: Високите цени в САЩ

Свят Преди 3 часа

Цените на бензина растат, разходите за живот също. Поскъпването в САЩ поражда голямо недоволство, включително сред избирателите на президента Тръмп

В Русия готвят 12-часов работен ден, 6 дни седмично

В Русия готвят 12-часов работен ден, 6 дни седмично

Свят Преди 3 часа

Дерипаска: Тази криза е по-дълбока

Още един претендент отпада от Hell’s Kitchen тази вечер

Още един претендент отпада от Hell’s Kitchen тази вечер

Любопитно Преди 3 часа

​Сините и Червените мерят сили в сблъсък на мисълта

Илияна Йотова

Илияна Йотова: Борислав Михайлов постави на колене едни от най-великите нападатели

България Преди 4 часа

Президентът на България Илияна Йотова изказа съболезнованията си на семейството и близките на футболната легенда Борислав Михайлов

САЩ за Иран: Повече бомби, по-големи бомби, повече цели

САЩ за Иран: Повече бомби, по-големи бомби, повече цели

Свят Преди 4 часа

Хегсет посочи, че в Иран „е настъпила смяна на режима“

Руски танкер тества границите на натиска на Тръмп върху Куба

Руски танкер тества границите на натиска на Тръмп върху Куба

Свят Преди 4 часа

Частни доставки срещат пречки, след като Хавана блокира гориво за американското посолство

Предлагат реформа на механизма за разследване на главния прокурор

Предлагат реформа на механизма за разследване на главния прокурор

България Преди 4 часа

С изменения в Закона за съдебната власт се предвижда контролът да се осъществява от съдия

Снимката е илюстративна

Златна броня вместо рокля: Булка от Дубай взриви мрежата с невиждан лукс

Любопитно Преди 4 часа

Булка или митично същество в златна броня? Видео с индонезийска влогърка взриви мрежата и раздели потребителите: неземен лукс или умел кич? Докато милиони гадаят дали златото е истинско, „златната вълна“ от Дубай продължава да трупа рекордни гледания

Зрелищно бягство: Жена с белезници се измъкна през прозореца на полицейска кола и избяга (ВИДЕО)

Зрелищно бягство: Жена с белезници се измъкна през прозореца на полицейска кола и избяга (ВИДЕО)

Свят Преди 4 часа

Жена с белезници избяга през прозореца на патрулка в Мичиган, докато полицаите претърсват друга кола наблизо. В момента бегълката се издирва и за последвал опит за взлом в чужд дом

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

dogsandcats.bg

Как изглеждат бълхите при котките?

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

Време за почивка: Мирела Илиева се щракна на плажа в Лос Анджелис

Edna.bg

Сбогом, капитане! Близки и звезди се прощават с Борислав Михайлов

Edna.bg

Формула 1: Екстра (31.03.2026)

Gong.bg

България скърби за Борислав Михайлов

Gong.bg

Отиде си легендарният футболист Борислав Михайлов

Nova.bg

Изборът на България: Дебатът по NOVA: След изборите - накъде

Nova.bg