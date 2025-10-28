България и Китай засилват сътрудничеството си в науката, технологиите и иновациите

Б ългария и Китай се споразумяха да засилят допълнително сътрудничеството си в областта на науката, технологиите и иновациите на високо ниво, както и в академичния обмен. Това стана по време на Осемнадесетата сесия на Комисията за научно и технологично сътрудничество между двете страни, която се състоя в София, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Двете делегации от участници бяха водени от заместник-министъра на образованието и науката акад. Николай Витанов и от заместник-министъра на науката и технологиите на Китай Чън Дзячан. Те се разбраха да работят съвместно по 20 научни проекта в девет приоритетни области - като квантови технологии, астрономия и космически изследвания, полярни изследвания, изкуствен интелект, материали и нанонаука, биология, теоретична физика, екология и зелена енергия.

"Сътрудничеството ни укрепва иновационния капацитет, подкрепя икономическото развитие и повишава конкурентоспособността на нашите две страни", каза акад. Николай Витанов.

Той подчерта значението на комуникацията в областта на науката.

"Изграждането на обществено доверие в науката, повишаването на видимостта на научните постижения и повишаването на престижа на учените са от съществено значение за дългосрочния успех на нашите национални и международни изследователски програми", отбеляза заместник-министърът.

По думите му двете страни трябва да подкрепят мобилността и развитието на младите изследователи.

"Инвестирането в следващото поколение учени е една от най-разумните инвестиции, които можем да направим в бъдещето на българо-китайското научно сътрудничество", отбеляза акад. Витанов.

В сесията участваха представители на Министерството на образованието и науката, на Министерството на новациите и растежа, на Българската академия на науките и на Фонда "Научни изследвания". От китайска страна участваха Дай Цинли - посланик на Китайската народна република в България, представители на Министерството на науката и технологиите на Китай, представители от Китайската академия на науките, на университета в Ухан, на Шанхайския университет Джиао Тонг, на Китайския център за международен обмен на наука и технологии, както и от Изследователския център за сътрудничество в областта на иновациите между Китай и Централна, и Източна Европа.

Следващото заседание на съвместната българо-китайска комисия за научно и технологично сътрудничество ще се състои в Китай през 2027 година, съобщават от МОН.