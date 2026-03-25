Brand & Strategy 2026: как се изгражда устойчив и автентичен бранд в ерата на AI

Най-устойчивите брандове печелят от изграждането на реална емоционална връзка и доверие с клиентите;

Истинските лица, истории и несъвършенства отличават брандовете в пренаситената с информация среда;

Метриките, анализът и правилното използване на обратната връзка са критични за развитието на бранда;

Корпоративната култура и вътрешната комуникация определят външното възприятие и репутацията на организацията и бранда.

На 24 март 2026 г. в „Интер Експо Център“ – София се проведе първото издание на Brand & Strategy Marketing Conference – конференция за брандинг, маркетинг и стратегически комуникации, която привлече над 150 участници.

Водещи експерти от сферата на бизнес комуникациите, маркетинга, пиара и управлението на човешките ресурси обсъждаха как се изгражда устойчив бранд в епоха на изкуствен интелект, свръхскорост и информационно пренасищане.

Конференцията постави фокус върху трансформацията на брандовете – от просто визуална идентичност към система, основана на доверие, взаимоотношения и смисъл. Основният извод от конференцията е, че в свят, в който технологиите уеднаквяват, печелят онези компании, които успяват да останат автентични, последователни и дълбоко свързани с хората.

Brand & Strategy Marketing Conference 2026 очерта ясна посока за развитието на маркетинга и брандинга:

технологиите ще продължат да ускоряват процесите, но няма да заменят човешкия фактор;

автентичността ще бъде най-ценният ресурс;

дисциплината и стратегическата яснота ще отличават успешните компании;

брандовете ще печелят не чрез шум, а чрез смисъл.

Брандът не е „нещо“, а „някой“

Откриващата сесия очерта ключова промяна в разбирането за брандинга – марките вече не са просто продукти или услуги, а субекти със собствен характер и поведение. Отличимостта и предвидимостта внасят характер на бранда, според Радомир Иванов, Business Lead Saatchi&Saatchi, и Елена Церовска, Senior Brand Strategist, Brandworks, част от Publicis Groupe България . Доверието се изгражда не чрез перфектна комуникация, а чрез човешко присъствие и последователност.

В контекста на навлизането на изкуствения интелект въпросът вече не е дали бизнесите трябва да го използват, а как да го използват смислено. Нарастващата автоматизация прави персонализацията по-достъпна, но и по-малко устойчива като конкурентно предимство. Затова фокусът се измества към изграждане на истинска връзка с аудиторията. Това не може да бъде автоматизирано.

Един от централните акценти на конференцията беше парадоксът на съвременния маркетинг: брандовете разполагат с повече инструменти от всякога, но все по-често губят своята същност. Причината – стремеж към бързина, присъствие във всички канали и непрекъсната активност. Това води до „размиване“ на идентичността и до т.нар. „успешно неуспешни брандове“, коментира Кирил Хаджидинев, Founder & Managing Partner, Onion Solution Ltd.

Решението е изграждането на стабилно ядро – ясна мотивация, ценности и позициониране, около които брандът да бъде гъвкав, но последователен. Стратегията не трябва да бъде „да сме навсякъде“, а „да сме релевантни там, където има значение“.

Позиционирането е бизнес решение, не маркетинг тактика

Вместо да се стремят да бъдат „всичко за всеки“, успешните брандове избират ясно какво (няма) да бъдат. Това включва фокус върху конкретна аудитория, ясно дефинирано обещание, дисциплина в комуникацията и действията.

Брандът вече не се дефинира като визуална идентичност, а като реално преживяване, през което клиентът преминава във всяка точка на контакт.

На провалите също се гледа като на ценен ресурс и източник на информация, който, ако бъде правилно анализиран, води до устойчив растеж, добавят Димитър Шиков и Александър Иванов, съоснователи и CEO, Home infinity DS Ltd.

Маркетингът като психология: хората купуват смисъл, не продукти

Една от темите в програмата е за разбирането на човешката мотивация, която стои зад покупката. Основното послание: клиентите не купуват продукти, а решения, емоции и усещане за значимост.

В този контекст маркетингът се разглежда все повече като психология. Успешните брандове са тези, които разбират всички „защо“ зад всяка покупка и изграждат комуникацията си около това, подчерта Илиян Найденов, собственик на The Green Bear.

Автентичността е критичен фактор – реалните лица, истории и несъвършенства изграждат доверие.

Практическите примери от бизнеса показват също, че класическите маркетингови фунии вече не са достатъчни. Потребителите взаимодействат с брандовете през множество канали и в различен контекст. Компаниите трябва да анализират реалните потребителски пътеки, да идентифицират ключовите си конкурентни предимства, да изграждат интегрирани маркетингови и медийни планове и да създават съдържание, базирано на истории и стойност, заключи Иван Пантелеев, Partner & CDO, XploraBG при представяне на case study за изграждане на маркетингов микс.

Общностите и инфлуенсърите: от reach към реална връзка

Изграждането на лоялни общности около брандовете е друг ключов акцент в конференцията. Съвременният брандинг не е еднопосочна комуникация, а съвместен процес с аудиторията, коментира Александър Братимиров, партньор и творчески директор, Human. Той онагледи създаването на общност с презентация за социалните канали на котката му, както и с примери от работата му.

Инфлуенсър маркетингът също претърпява трансформация. Фокусът се измества от масовия reach към релевантност, споделени ценности, дългосрочни партньорства, добави Марин Агандеров, управляващ партньор, TalentMedia.

Хората вътре в компанията, обединени от корпоративната култура, също са стратегически актив за организацията, защото са нейният най-силен комуникационен канал, подчерта Даниела Узунова, основател, Reformicca. Инвестицията в хора, лидерство и автентична вътрешна комуникация е ключова за устойчивия бранд, а комуникациите имат стратегическа, а не тактическа функция.

Конференцията завърши с дискусия за мястото на пиара в брандинга с примери от практиката на Ганчо Чурков, Creative Lead, Летище „Васил Левски“, Александра Стоименова, маркетинг мениджър, „Обединена Млечна

Компания“, и Гергана Тоткова-Петракова, Public Relations Manager, Novartis Bulgaria.

