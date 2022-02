Нова Зеландия: Стотици протестираха срещу COVID мерките

С тотици демонстранти с камиони и каравани блокираха днес улиците около парламента на Нова Зеландия в знак на протест срещу санитарните мерки и ваксинацията, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че акцията е вдъхновена от подобни протести на шофьори в Канада.

Стотици превозни средства от „конвоя за свобода“ паркираха по улиците около парламента

в столицата Уелингтън преди първата реч за годината на премиера Джасинда Ардърн. Много от протестиращите не носеха маска. Те издигнаха плакати с призиви за „свобода“ и се зарекоха да лагеруват пред парламента, докато не бъдат отменени наложените заради COVID-19 ограничения.

Протестът е вдъхновен от продължаващата в канадската столица Отава блокада, наложена от шофьори на камиони, недоволни от стриктните мерки, които канадското правителство въведе за борба с коронавируса.

VIDEO: A convoy of trucks and campervans blocked streets near New Zealand's parliament in Wellington Tuesday to protest against Covid restrictions and vaccinations, inspired by a similar demonstration in Canada pic.twitter.com/cbcZMI34LL