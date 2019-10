Опозицията във Великобритания хареса идеята за предсрочни избори

О сновната опозиционна политическа сила във Великобритания – Лейбъристката партия - заяви във вторник, че ще подкрепи призива на премиера Борис Джонсън за избори през декември, въпреки че датата остава да бъде определена.

Лидерът на лейбъристите Джереми Корбин заяви, че решението на ЕС да забави Брекзит е удовлетворило искането му за премахване на заплахата от Брекзит без сделка и "сега ще започнем най-амбициозната и радикална кампания за реална промяна, която страната ни е виждала някога“.

В понеделник премиерът на Великобритания Борис Джонсън заяви,

че ще направи нов опит за произвеждане на предсрочни парламентарни избори в страната,

след като Камарата на общините отхвърли по-рано днес предложението му за избори на 12 декември, предадоха Асошиейтед прес и ТАСС.

След като не успя да събере необходимата подкрепа от две трети в парламента за предложението си за избори, премиерът каза, че правителството ще внесе законопроект за произвеждането на избори на същата дата. За разлика от предишното гласуване законопроектът може да бъде одобрен с обикновено мнозинство.

Джонсън настоя, че страната се нуждае от нови избори, за да излезе от задънената улица с напускането си на Европейския съюз.

"Не можем да позволим парламентът да остане парализиран. По един или друг начин трябва да отидем на избори. Тази вечер (понеделник) правителството ще уведоми Камарата на общините за намерението си да внесе за разглеждане малък законопроект, която да позволи осъществяването на избори на 12 декември, за да можем най-накрая да извършим Брекзит", каза пред депутатите Джонсън.

Опозиционните партии не отхвърлиха незабавно законопроекта, като заявиха, че ще го проучат, преди да решат дали да го подкрепят.

