Vivacom 5G Tab прави мобилната продуктивност достъпна

Най-после хардуер, софтуер, цена и качество не си пречат едни на други и пред нас стои достъпен таблет, който можем да използваме пълноценно

Мартин Дешев

10 октомври 2025, 06:13
Vivacom 5G Tab прави мобилната продуктивност достъпна
Източник: Vesti.bg

Т аблетите дълго време бяха устройства с огромен, но нереализиран, потенциал. Те са на пазара в познатия им днес вид от над 15 години с Android и точно 15 години, ако броим от дебюта на iPad, който за мнозина е началото на настоящия клас устройства.

Още от тогава много от феновете на технологиите мечтаем за деня, в който ще можем да използваме таблет като пълноценно устройство за сърфиране в интернет, работа, забавления, учене и всичко останало. Дълго време обаче това не се случваше поради най-различни причини. Най-вече ограничения в хардуера и софтуера.

Източник: Vesti.bg

След това имаше един период, в който таблетите от висок ценови клас постигнаха тази цел, но пък цената им ги правеше недостъпни за масовия потребител. Най-сетне достигахме до момента, в който всичко се подрежда както трябва. Хардуер, софтуер, цена и качество не си пречат едни на други и пред нас стои достъпен таблет, който можем да използваме пълноценно.

Това е Vivacom 5G Tab - един от най-евтините таблети на пазара, особено с неговите възможности. Vivacom 5G Tab се предлага на цена от 2,55 € | 4.98 лв. на месец на лизинг за 24 месеца при сключване 24-месечен договор за план Unlimited Traffic 100. Звучи като твърде хубаво, за да истина? Решихме да се убедим, като прекараме няколко дни с устройството.

Източник: Vesti.bg

Първото впечатление не греши

Нищо във вида на 5G Tab не отговаря на цената. В най-положителния смисъл. Още кутията е хубава, таблетът вътре е добре опакован, а в комплекта има включен калъф с клавиатура, протектор за дисплея, кабел. Всичко е подредено и спретнато, а самото устройство е с елегантен сив цвят и просторен 11-инчов FHD+ IPS дисплей с адаптивно опресняване на картината до 90Hz. Това означава, че визуалните елементи се движат много по-плавно и работата с устройството е по-приятна.

Дисплеят „няма право“ да е толкова добър за тази цена, но е факт. Изглежда наистина добре и е удобен както за гледане на видео, така и за сърфиране в интернет, разглеждане на социални мрежи, работа и учене. И е достатъчно ярък и за работа на открито.

Източник: Vesti.bg

Самият таблет е доста лек. Малко под 500 грама, така че може да се използва доста лесно и с една ръка. В комбинация с клавиатурата, теглото пак остава ниско, така че е и лесен за носене навсякъде и не тежи в раницата или чантата. Батерията пък е внушителните 7510mAh, което означава, че 5G Tab може да се използва пълноценно за сърфиране, работа и видео през целия ден без притеснения, че ще се налага дозареждане.

Мобилната работна станция

Заедно с клавиатурата си Vivacom 5G Tab се превръща в изненадващо добра машина за работа навсякъде. Тя поддържа работа както с БДС кирилица, така и с двата вида фонетична клавиатура, което може да се регулира от настройките на таблета. Така че всеки може да пише според формата на клавиатурата, който му е най-удобен.

Източник: Vesti.bg

Освен това клавиатурата поддържа и клавишни комбинации и има изведени бутони за пряк достъп до някои от най-използваните функции. Например управлението на звука, микрофона, разделяне на екрана за мултитаскинг с две приложения едновременно, активиране на AI асистента Google Gemini и др. Клавиатурата превръща 5G Tab в мини лаптоп. Тя автоматично изключва или включва дисплея при затваряне и отваряне на устройството. А пък той може да се отключи с лицево разпознаване, така че работата да продължи веднага.

И да, таблетът без проблеми се справя с работата с две приложения едновременно. Включително с два интернет браузъра, паралелно сърфиране или работа с документи и гледане на видео и др. За това помага процесорът Unisoc T8100, който е с 8 ядра, а заедно с него има още 6GB RAM (+ до 10GB споделена памет) и 256GB памет за файловете (може да се увеличи и с допълнителна карта памет). Достатъчно изчислителна мощ за всички ежедневни задачи и без устройството да се загрява много дори и при продължителна работа.

Източник: Vesti.bg

И може да се справя с умните технологии, с които е оборудван. Сред тях е споменатият вече Google Gemini, който е интегриран в операционната система и е на разположение по всяко време, за да отговаря на въпроси, да генерира съдържание или да вижда околния свят и да помага. Това е възможно чрез функцията Gemini Live, която може да използва камерата, за да разпознава обекти и да ни напътства как да я използваме. При това работи и на български език.

Таблетът разполага и с функцията Circle to Search with Google, която е позната отново от по-скъпите устройства. Чрез нея може да се маркира всякакво съдържание на дисплея, независимо от приложението в момента, за да се получи повече информация. Чрез функцията могат да се превеждат и текстове, табели и други данни.

Източник: Vesti.bg

Таблет, който може и да се забавлява

Разбира се, не всичко в живота ни е само работа и учене. 5G Tab на Vivacom може и да се забавлява. Има прилични четворни стерео говорители за слушане на музика и гледане на филми. На разположение е и 3,5мм аудио жак за свързване на слушалки или външни колони. Може да се справя и с нормални мобилни игри.

А освен това има и 13МР камера на гърба за правене на снимки, както и 5МР при дисплея за видео разговори и селфита. И за разлика от повечето други таблети, може да е напълно независимо устройство. 5G Tab няма да разчита на смартфона за хотспот и споделяне на интернет връзката, защото разполага със собствен слот за SIM карти и има и eSIM  модул. Така той може да се превърне не само в работна станция със собствен интернет, но дори и да се използва за телефония.

Vivacom 5G Tab е една наистина приятна изненада. Устройство с подобни характеристики и на такава цена е рядкост. А сега е сред нас и най-сетне ни дава достъп до това, което таблетите винаги трябваше да бъдат.

Автор: Мартин Дешев
таблет Android мобилно устройство технологии Vivacom
