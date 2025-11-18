Няма нужда да се избира между цена и качество с новите устройства и услугите от Vivacom

Е сента на достъпните иновации дойде с две нови 5G мобилни устройства и уникална оферта с EON пакети от Vivacom. Уникалните предимства на Vivacom 5G Pro 2 и първия таблет Vivacom 5G Tab коментира директорът „Продукти и услуги“ в компанията Любомир Малоселски в интервю за Actualno.com.

Новият Vivacom 5G Pro 2 е още по-интелигентен и мощен от своя предшественик. Телефонът предлага 108-мегапикселова камера, AI превод на разговори и съобщения в реално време, 8 GB RAM и 256 GB вградена памет. Изкуственият интелект ускорява обработката на снимки и улеснява всекидневната употреба. Малоселски подчертава, че такива характеристики обикновено се срещат в значително по-скъп клас устройства, което прави новия смартфон особено конкурентен на пазара.

Любомир Малоселски Източник: Vivacom

Първият таблет, който Vivacom предлага под собствен бранд, вече направи впечатляващ дебют. Успеха на Vivacom 5G Tab шефът на продуктите и услугите в телекома обяснява с баланса между висока функционалност и достъпната цена. Устройството идва с вградени AI функции, голям капацитет за съхранение, издръжлива батерия с бързо зареждане и поддръжка на eSIM. Таблетът се предлага и с удобна клавиатура и калъф, което го прави практичен за работа, учене и забавление – както у дома, така и в движение.

Неслучайно компанията няколко пъти вече е правила доставки на новите устройства, защото количествата бързо се изчерпват. И двете са най-търсени с Unlimited плановете на Vivacom, които дават достъп до всички предимства на 5G мрежата на оператора – а това е 5G мрежата с най-голямо покритие в България1. За три години от старта си Unlimited тарифите, които направиха революция на телеком пазара, са избрани от 65% от клиентите на телекома.

През това време Vivacom не спира да ги развива – с по-високи скорости, включително с уникални бустери, роуминг за 13 държави извън ЕС и все по-гъвкави пакетни предложения. Любомир Малоселски припомня и за успеха на 5G Home Internet, пуснат преди 2 години, който в комбинация с платформата EON отговаря на всички нужди за бърз интернет и качествена телевизия у дома.

Като част от есенните си предложения Vivacom обогатява EON пакетите с достъп до премиум спортни пакети– DiemaXtra или MAX Sport Plus, по избор на клиента. Освен това предлага и ексклузивно съдържание – два документални филма за младите таланти в българския волейбол, „Нова надежда“ и „Мечтай бързо!“, достъпни в EON Видеотека до края на годината. Оптичната мрежа на Vivacom осигурява на потребителите страхотно изживяване с това съдържание - с бърза скорост и стабилна връзка.

Според Малоселски успехът на продуктите и услугите на Vivacom се дължи на постоянния фокус върху клиента. Всеко ново предложение е резултат от задълбочени анализи на потребителските нужди и предпочитания. Затова и телекомът винаги успява да предложи едни от най-интересните продукти на пазара.

„Ние непрекъснато се стремим да усещаме емоционалния пулс на българските клиенти, казва той и допълва - Представете си колко много ще се увеличат възможностите за всички, когато неограничената свързаност ще бъде достъпна за цялото население само след няколко години, когато 5G мрежата на Vivacom се очаква да покрие над 99% от населението на България“.