Колко са океаните на Земята: Един, четири или пет?

К олко океана има на Земята? Един, четири или пет? Не всички учени са съгласни и спорят разгорещено по темата.

Водата покрива повече от 70% от нашата планета, а 96,5% от тази вода се съдържа в океана. Или би трябвало да кажем е океаните? Оказва се обаче, че експертите не могат да се споразумеят колко океана всъщност има на Земята.

Технически има само един глобален океан, тъй като цялата морска среда е свързана по някакъв начин, според Националната администрация за океаните и атмосферата (NOAA).

Обаче географски са дефинирани четири океански басейна: Атлантическия, Тихия, Индийския и Северния ледовит океан.

