Алигатор уби жена във Флорида

Ж ена е била убита от алигатор в езеро в централната част на Флорида, съобщи Sky News.

Нападението се е случило, докато жената е гребала с малка лодка близо до устието на потока Тайгър Крийк в езерото Кисими, южно от Орландо, във вторник около 16:00 ч. местно време, съобщиха от Комисията за опазване на рибните ресурси и дивата природа на Флорида (FWC).

Жената влязла във водата и не била видяна, докато тялото ѝ не било открито наблизо, се казва в изявление на комисията.

Депутати от шерифската служба на окръг Полк и морски части са помогнали в издирването.

От службата на шерифа съобщиха, че жената е била в каяк, който е със затворен корпус, заедно с още един човек, за когото не се съобщава да е пострадал.

TRAGIC UPDATE: The FWC said a woman who was kayaking at Lake Kissimmee State Park Tuesday was pronounced dead after being pulled from the water following an alligator attack. Details: https://t.co/LSE5RSbTNg pic.twitter.com/jYhbsHGNDD