Как можем да се ориентираме в Космоса

В Космоса звездите са един от източниците ни на ориентация.

Космическите сонди и сателити поддържат радио връзка със Земята.

Цяла мрежа от станции, разположени на Земята, следят движението на тези човешки апарати.

Извън пределите на Слънчевата ни система радио предавателите и звездите не служат за ориентир. Вместо това се намесват бързо въртящите се неутронни звезди, познати като пулсари.

Като същински фарове, те излъчват светлинни лъчи и служат като ориентири в една космическа навигационна система.

Извън пределите на Млечния път ориентирането е по-лесно.

Галактиките биха служили като постоянни ориентири, показващи правилния път.

