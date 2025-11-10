Технологии

7 грешни схващания, които могат да подведат начинаещия шофьор

Взимането на книжка не е атестат нито на принципа на шофиране, нито на умения на пътя. Тя е само първата крачка от дългото пътуване към трупане на опит зад волана

Пламен Георгиев

10 ноември 2025, 12:49
7 грешни схващания, които могат да подведат начинаещия шофьор
Източник: iStock

Н аличието на шофьорска книжка не казва нищо за вашите принципи на шофиране или нивото ви на умения на пътя. Добрият шофьор не е равен на опитен шофьор. Затова е и лесно да се разпознае начинаещ шофьор, но в това няма нищо лошо или укорително. Стига, разбира се, шофирането му да не е заплаха за другите участници в движението. И тук не говорим само за странни маневри или опасно шофиране.

Мит №1: „Знам правилата за движение толкова добре, че мога да шофирам всяка кола“

Много начинаещи шофьори вярват, че наизустяването на листовките е достатъчно, за да шофират всяка кола. Но това далеч не е толкова лесно. Всички автомобили имат свои собствени характеристики на управление, вариращи от чисти размери до мощност на двигателя и функции на системите за безопасност. Ако сте начинаещи в шофирането, най-добре е първо да свикнете с волана и размерите на определен автомобил и след това постепенно да преминете към други модели за кратки периоди. Малко вероятно е приятели или колеги да искат колата им да стане жертва на социален експеримент. Така че, споделеното шофиране е най-добрият вариант за този „период на адаптация“.

Мит №2: „Шофирането в града е лесно, основното е да знаете правилата“

Всъщност, по подразбиране сте задължени да познавате добре правилата за движение, но само теория определено не е достатъчна. Шофирането в натоварения градски трафик изисква внимание и бързи реакции. Тук имаме всякакви опасности и неочаквани фактори: пешеходци, велосипедисти, други автомобили и дори бездомни животни могат да поднесат много изненади. Така че, освен спазването на правилата за движение, е необходимо редовно да развивате уменията си за оценка на пътната обстановка, да следите огледалата, да спазвате безопасна дистанция...

Мит №3: „Само тези, които нарушават правилата за движение, се забъркват в неприятности“

Спазването на правилата гарантира безопасност. На теория е така, но голяма част от шофиращите дори и не са чували за „правила за движение“. Тук в никой случай не казваме не омаловажаваме спазването на правилата за движение, напротив. Но за да осигурите максимална безопасност за себе си и останалите участници в движение, е важно не само да спазвате правилата, но и да бъдете изключително внимателни към другите автомобили и околните, както и да можете да предвиждате действията им.

Мит №4: „Имам добри рефлекси, така че не ми четете лекции“

Добрите рефлекси наистина са важни при шофирането, но те не заместват правилната техника на шофиране и разбирането на пътните условия. Много начинаещи шофьори игнорират съветите на опитни инструктори или други шофьори, вярвайки, че вече са напред с материала.

Учете се от грешките на другите и не пренебрегвайте опита им. Не забравяйте, че опитът, съчетан с усъвършенствани умения, ще ви помогне да избегнете опасни ситуации на пътя.

Мит №5: „Колата ми е натъпкана с екстри и системи за безопасност, те ще се погрижат“

Съвременните технологии наистина помагат за подобряване на безопасността на пътя, но не елиминират риска от инциденти. Начинаещите шофьори често разчитат на камери и системи за безопасност, забравяйки за личната отговорност за действията си зад волана. Ето защо много опитни шофьори са против подобни „технологични патерици“, които пречат на младите шофьори да натрупат опит. Вярваме, че вниманието и концентрацията върху пътната обстановка остават основните фактори за вашата безопасност.

Мит №6: „Теорията няма значение, ще се научиш да шофираш само с практика“

Много начинаещи презират теорията и вярват, че опитът е единственото нещо, което има значение. Да, опитът със сигурност е изключително (вероятно и най) важното. Познаването на теоретичните основи на шофирането обаче, включително правилата за движение, пътните знаци и основите на шофирането, е от решаващо значение за развиване на безопасно поведение на пътя. Разбирането на теорията ще ви позволи да действате по-уверено в практически ситуации.

Мит №7:„Ако колата има ABS, не е нужно да се притеснявам за спазване на дистанция“

Антиблокиращата спирачна система (ABS) помага за предотвратяване на блокирането на колелата при спиране, което ви позволява автомобилът да остане управляем дори в аварийни ситуации, но има някои уговорки. И да, ABS е задължителна система, но не бива да се облягате на мисълта, че тя може да те „извади“ във всяка ситуация.

Поддържането на безопасна дистанция е важен аспект на безопасното шофиране. Не сме го измислили; то е записано в правилата за движение.

Редактор: Пламен Георгиев
начинаещ шофьор безопасно шофиране пътна безопасност съвети за шофиране
