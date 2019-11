Африкански крал купи 19 „ролса“ и 120 BMW-та за родата

М оже и да е втората най-малка страна в Африка, но кралят на Есватини (бившата Свазиленд) има огромен апетит към лукса. И по-специално към автомобилите, след като стана ясно, че крал Мсвати III е поръчал 19 Rolls-Royce (за 12 млн. британски лири) и 120 BMW-та за родата.

Луксозните лимузини (пристигнали вече в страната) са предназначени за 15-те му жени и майка му, както и за самия него, макар той вече да притежава Phantom.

Новината съобщи лидерът на опозиционното Народно обединено демократично движение (Pudemo) Уандиле Длудлу. Още по-интересното е, че Мсвати III е поръчал и 120 „баварки“ за 23-те си деца и най-приближените му, а те явно са доста.

King Mswati III of eSwatini owns 2 private jets. He got a $13.2 million private jet as his 50th birthday gift in 2018.



He owns a $625,000 Rolls Royce, a $500,000 Maybach 62, a Bmw X6 and 20 Mercedes Benz S600 Pullman. pic.twitter.com/e2I1r6P2VG