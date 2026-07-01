Звездата от „Смъртоносно оръжие“ Дани Глоувър е с Алцхаймер

Х оливудската легенда Дани Глоувър изненада и натъжи милионите си фенове по света, след като за първи път разкри публично, че е диагностициран с болестта на Алцхаймер. 79-годишният актьор даде откровено интервю за здравословното си състояние пред журналиста Лестър Холт в сутрешния блок на предаването „Today“ по NBC.

В предварително записания разговор звездата от емблематичната екшън поредица „Смъртоносно оръжие“ сподели, че е научил тежката диагноза „скоро след“ като получи почетната си награда „Оскар“ през 2022 година.

Danny Glover, 79, reveals heartbreaking Alzheimer’s diagnosis: ‘Things are going to be different’ https://t.co/cY8mPnJv9d pic.twitter.com/uDwuj7zmX0 — New York Post (@nypost) July 1, 2026

„В известен смисъл мога да живея с това. Но съм напълно наясно, че с напредването на времето нещата ще стават различни и ще се променят“, призна с достойнство и лека тъга номинираният за „Еми“ и „Грами“ артист.

Глоувър не спести суперлативи и емоционални благодарности към своите най-близки хора, като подчерта, че семейството му абсолютно вярно стои зад гърба му в този труден момент.

Да контролираш собствената си история

Дъщерята на актьора – Мандиса, също застана пред камерите на NBC, за да обясни защо са решили да направя това признание точно сега. Според нея за баща ѝ е било изключително важно сам да обяви истината и да запази пълния контрол над собствения си разказ и житейска история, преди в медиите да плъзнат спекулации.

„Моментът е сега. Кой по-подходящ от него самия да говори за състоянието си? Това е важно, защото хората постоянно задават въпроси, а аз не искам да бъда нечестна и да казвам: „О, да, всичко е наред. Всичко е просто чудесно“, сподели Мандиса Глоувър.

В интервюто Глоувър се върна назад към легендарната си филмова кариера, като посочи драмата „Места в сърцето“ (1984 г.), където си партнира със Сали Фийлд, като своя най-любим проект от всички. Що се отнася до следата, която иска да остави след себе си, той сподели, че е концентриран върху това да учи младото поколение на отговорност.

„Справедливостта е наша колективна отговорност. Научих от родителите си, че хората имат способността да се променят чрез собствените си действия. Те стават архитекти на своята промяна“, допълни актьорът.

Danny Glover, 79, shares difficult health diagnosis on live TV: 'Things are going to be different' https://t.co/xueQC6xIGd — HELLO! (@hellomag) July 1, 2026

Скритата битка с епилепсията

Това не е първият път, в който Дани Глоувър говори открито за сериозни здравословни проблеми. Преди години той разкри дългогодишната си борба с епилепсията. Актьорът получава първия си тежък припадък, когато е едва 15-годишен, и е принуден да контролира заболяването с тежки медикаменти в продължение на две десетилетия.

С времето обаче той се научава да разпознава първите физически сигнали за наближаващата криза. „Можех да кажа на хората около мен, където и да се намирах: „Нещо се случва с мен. Моля ви, хванете ме, прегърнете ме, ще получа пристъп“, спомня си той.

Глоувър разказва и вдъхновяващ случай от младостта си, когато зад кулисите на театрална постановка усеща, че предстои пристъп, но започва неистово да повтаря на глас: „Няма да получа този припадък!“. С всяка изминала минута той усещал как симптомите отстъпват, докато накрая излязъл на сцената напълно концентриран. Благодарение на силата на волята и правилния режим, актьорът не е получавал нито един епилептичен пристъп от 35-годишна възраст насам. Сега обаче пред него стои още по-сериозно предизвикателство, в което негов основен съюзник ще бъде семейството му.