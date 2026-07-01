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Звездата от „Смъртоносно оръжие“ Дани Глоувър е с Алцхаймер

79-годишният актьор Дани Глоувър разкри в емоционално интервю, че страда от болестта на Алцхаймер. Звездата от „Смъртоносно оръжие“ сподели, че е научил диагнозата скоро след почетния си „Оскар“ и благодари на семейството си, което е неотлъчно до него

Стела Христова Стела Христова

1 юли 2026, 15:55
Звездата от „Смъртоносно оръжие“ Дани Глоувър е с Алцхаймер
Източник: Getty Images

Х оливудската легенда Дани Глоувър изненада и натъжи милионите си фенове по света, след като за първи път разкри публично, че е диагностициран с болестта на Алцхаймер. 79-годишният актьор даде откровено интервю за здравословното си състояние пред журналиста Лестър Холт в сутрешния блок на предаването „Today“ по NBC.

В предварително записания разговор звездата от емблематичната екшън поредица „Смъртоносно оръжие“ сподели, че е научил тежката диагноза „скоро след“ като получи почетната си награда „Оскар“ през 2022 година.

„В известен смисъл мога да живея с това. Но съм напълно наясно, че с напредването на времето нещата ще стават различни и ще се променят“, призна с достойнство и лека тъга номинираният за „Еми“ и „Грами“ артист.

Глоувър не спести суперлативи и емоционални благодарности към своите най-близки хора, като подчерта, че семейството му абсолютно вярно стои зад гърба му в този труден момент.

  • Да контролираш собствената си история

Дъщерята на актьора – Мандиса, също застана пред камерите на NBC, за да обясни защо са решили да направя това признание точно сега. Според нея за баща ѝ е било изключително важно сам да обяви истината и да запази пълния контрол над собствения си разказ и житейска история, преди в медиите да плъзнат спекулации.

„Моментът е сега. Кой по-подходящ от него самия да говори за състоянието си? Това е важно, защото хората постоянно задават въпроси, а аз не искам да бъда нечестна и да казвам: „О, да, всичко е наред. Всичко е просто чудесно“, сподели Мандиса Глоувър.

В интервюто Глоувър се върна назад към легендарната си филмова кариера, като посочи драмата „Места в сърцето“ (1984 г.), където си партнира със Сали Фийлд, като своя най-любим проект от всички. Що се отнася до следата, която иска да остави след себе си, той сподели, че е концентриран върху това да учи младото поколение на отговорност.

„Справедливостта е наша колективна отговорност. Научих от родителите си, че хората имат способността да се променят чрез собствените си действия. Те стават архитекти на своята промяна“, допълни актьорът.

  • Скритата битка с епилепсията

Това не е първият път, в който Дани Глоувър говори открито за сериозни здравословни проблеми. Преди години той разкри дългогодишната си борба с епилепсията. Актьорът получава първия си тежък припадък, когато е едва 15-годишен, и е принуден да контролира заболяването с тежки медикаменти в продължение на две десетилетия.

С времето обаче той се научава да разпознава първите физически сигнали за наближаващата криза. „Можех да кажа на хората около мен, където и да се намирах: „Нещо се случва с мен. Моля ви, хванете ме, прегърнете ме, ще получа пристъп“, спомня си той.

Глоувър разказва и вдъхновяващ случай от младостта си, когато зад кулисите на театрална постановка усеща, че предстои пристъп, но започва неистово да повтаря на глас: „Няма да получа този припадък!“. С всяка изминала минута той усещал как симптомите отстъпват, докато накрая излязъл на сцената напълно концентриран. Благодарение на силата на волята и правилния режим, актьорът не е получавал нито един епилептичен пристъп от 35-годишна възраст насам. Сега обаче пред него стои още по-сериозно предизвикателство, в което негов основен съюзник ще бъде семейството му.

Редактор: Стела Христова
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