Жена е открита мъртва след 3 години на дивана, а телевизорът ѝ още работел

В забързаното ежедневие често не успяваме да се свържем отново с любимите си хора години наред. Докато попадаме в капана на ежедневната борба и нашето банално съществуване, някой близък до нас мълчаливо страда и може дори да му се поддаде, а ние никога няма да разберем.

Това е тъжната история на Джойс Карол Винсънт, от която ще ви побият тръпки.

Joyce Carol Vincent was an English woman whose death went unnoticed for more than two years as her corpse lay undiscovered at her bedsit in north London.



