Земетресението е изместило Турция с 3 метра на югозапад

З еметресението в Южна Турция е предизвикало геоложка промяна, която е изместила литосферните плочи с 3 метра, казва Карло Долони, председател на Националния институт по геофизика и вулканология (INGV).

"Арабската плоча се е придвижила с около 3 метра в посока североизток-югозапад спрямо Анадолската плоча. Става дума за структура в граничната зона между този свят, Арабската плоча, и Анадолската плоча", казва експертът пред вестник „Кориере дела Сера“.

Както казва ученият, "Турция се е преместила на югозапад“.

Според Долони общият мащаб на разлома е бил поне 150 км, "всичко се е случило за няколко десетки секунди".

