"Нулевата реакция": Зеленски с остри критики към Запада

У краинският президент Володимир Зеленски разкритикува "нулевата реакция" на Запада на изпращането на севернокорейски войски в Русия, за да воюват срещу Украйна, предаде агенция Франс прес, като се позова на негово интервю за южнокорейската обществена телевизия Кей Би Ес, чийто текст бе разпространен днес от канцеларията му.

🇺🇸🇺🇦 Zelensky says the West hesitates to supply Ukraine with weapons without visible results on the front. He also criticized the U.S. for revealing Ukraine's missile requests, hinting at reluctance. pic.twitter.com/YJxfzqKU8M