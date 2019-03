А встралия призова за обяснение посланика на Турция, след изказване на турския президент Реджеп Ердоган. По време на митинг той обяви, че терористичната атака в Крайстчърч, която беше дело на австралиец, е „нападение срещу Турция и исляма”.

След това заплаши, че „антиислямски настроените австралийци ще имат същата съдба, като войниците в битката при Галиполи”, имайки предвид кръвопролитно сражение от Първата световна война, в което загиват хиляди австралийски войници.

„Намирам изказването за много обидно”, коментира премиерът на Австралия Скот Морисън.

Нова Зеландия пък изпрати министъра на външните си работи в Турция, след думите на Ердоган.

Турският президент, които води кампания за местните избори на 31 март, се закани, че „ако Нова Зеландия не накара терориста от Крайстчърч да си плати, Турция ще го направи”.

На същия митинг, Ердоган показа части от видеозаписа, направен от самия терорист, на който се виждат убийства в джамия в Крайстчърч.

„Нашият министър на външните работи ще се изправи срещу тези коментари. Той ще изясни нещата лице в лице”, каза новозеландският премиер Джасинда Ардърн.

Уинстън Питърс вече критикува Ердоган, след като части от видеоклипа, заснет от терориста бяха излъчени по телевизията, в предизборна реклама на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието.

Междувременно турският президент написа писмо до „Уошингтън поуст”, в което той отхвърля всички опити да се асоциира християнството с тероризъм. Ердоган добави, че убиецът от Крайстчърч Брентън Тарант и „Ислямска Държава” „са две парчета от една и съща дреха”.

„Случилото се в Нова Зеландия е токсично и е продукт на невежество и омраза”, смята Ердоган. „Броят на споменаванията на мен и на страната ми е доста интригуващ и се нуждае от дълбочинен анализ”, добави турският президент, коментирайки манифеста на Тарант.

Ердоган смята, че „за съжаление ислямофобията и ксенофобията заедно с други практики, които не са съвместими с либералните ценности са посрещнати с тишина в Европа и другите части от Западния свят”.

В писмото, което доста се различава от тона на предизборните му речи, Ердоган хвали премиера на Нова Зеландия за нейната безупречна позиция след терористичната атака.

„И накрая, всички западни лидери трябва да се поучат от смелостта, лидерството и искреността на премиера на Нова Зеландия, Джасинда Ардърн и да приемат мюсюлманите, живеещи в техните страни”, пише турският държавен глава.

