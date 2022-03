Задържаха адвокатите на Навални

Р уската полиция задържа двама адвокати на намиращия се в затвора критик на Кремъл Алексей Навални малко след като той беше осъден днес на 9 години затвор за измама и неуважение към съда, предадоха Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на свои кореспонденти на място.

Адвокатите - Олга Михайлова и Вадим Кобзев - бяха арестувани пред наказателната колония, където Навални излежава друга присъда, броени минути след като съдът обяви решението си.

Двамата заявиха, че Навални ще обжалва присъдата.

Михайлова и Кобзев изглежда са задържани с мотива, че затрудняват автомобилното движение пред затвора, разговаряйки с представители на медиите, отбелязва АФП.

1/10



9 years of strict regime.



My space flight is taking a bit longer than expected - the ship is caught in a time loop.



It occurred to me that my role in this saga is similar to that guy from Interstellar.