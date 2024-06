Китайската сонда Chang'e-6 кацна на Земята с проби от Луната (ВИДЕО)

К итайска сонда, носеща проби от "тъмната страна" на Луната, се завърна на Земята, съобщиха държавните медии.

Това бележи края на технически сложната 53-дневна мисия, обявена за първа в света, предаде АФП.

Touchdown! Chang'e-6 carrying lunar samples from the Moon's far side, for the first time, safely lands in Inner Mongolia https://t.co/I6ToMAjEb4 pic.twitter.com/jzz2tLrXo0

Космическият апарат Chang'e-6, носещ лунна почва и скали, се приземи на предварително определеното място за кацане, съобщи държавната информационна агенция Синхуа.

Chinese President Xi Jinping on Tuesday extended congratulations on the complete success of the Chang'e-6 mission that brought back the world's first samples collected from the moon's far side. pic.twitter.com/7z60qqYHK6