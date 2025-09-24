Свят

Взрив на метри от кралския дворец в Осло (ВИДЕО/СНИМКИ)

Основната версия, по която работят разследващите, е разчистване на сметки между престъпни банди

24 септември 2025, 08:39
Източник: iStock photos/Getty images

Н орвежката полиция съобщи, че разследва експлозия на улица в центъра на Осло и извърши контролиран взрив на второ взривно устройство, намерено на същото място.

Задържан за разпит е заподозрян. По непотвърдена информация са били хвърлени две гранати M75. 

Няма информация за пострадали при взрива в централната част на норвежката столица, в непосредствена близост до сградата на университет и на около 500 метра от кралския дворец и посолството на Израел. 

Властите са изпратили телефонно предупреждение към местните жители, с което са ги предупредили за взрива. Второто взривно устройство, намерено на мястото на инцидента, изглежда е било бойна граната, съобщи пред журналисти полицейски служител.

Основната версия, по която работят разследващите, е разчистване на сметки между престъпни банди.

Според местни медии задържаният от полицията във връзка с взрива е 13-годишен тинейджър.

Полицията отказва повече коментар по случая.

Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
