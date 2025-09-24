Взрив на метри от кралския дворец в Осло (ВИДЕО/СНИМКИ)

Н орвежката полиция съобщи, че разследва експлозия на улица в центъра на Осло и извърши контролиран взрив на второ взривно устройство, намерено на същото място.
Задържан за разпит е заподозрян. По непотвърдена информация са били хвърлени две гранати M75.
Няма информация за пострадали при взрива в централната част на норвежката столица, в непосредствена близост до сградата на университет и на около 500 метра от кралския дворец и посолството на Израел.
Властите са изпратили телефонно предупреждение към местните жители, с което са ги предупредили за взрива. Второто взривно устройство, намерено на мястото на инцидента, изглежда е било бойна граната, съобщи пред журналисти полицейски служител.
Основната версия, по която работят разследващите, е разчистване на сметки между престъпни банди.
Според местни медии задържаният от полицията във връзка с взрива е 13-годишен тинейджър.
Полицията отказва повече коментар по случая.