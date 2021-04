ЕП одобри търговското споразумение за Brexit

Е вропейският парламент одобри търговското споразумение между ЕС и Обединеното кралство, слагайки край на болезнена глава от сагата с Brexit.

Това показват резултатите от гласуване, оповестени официално днес, предаде "Франс прес".

Brexit: Великобритания и ЕС постигнаха историческа сделка

При гласуването снощи 660 евродепутати са одобрили текста, петима са били против и 32 са се въздържали.

Този договор "бележи полагането на основите на силно и тясно партньорство с Обединеното кралство", реагира в Twitter председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

I warmly welcome the @Europarl_EN vote in favour of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement.



The TCA marks the foundation of a strong and close partnership with the UK. Faithful implementation is essential. pic.twitter.com/aTU7cOB5Ck