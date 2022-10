Съпротива при арест: Мъж ухапа полицейско куче в Германия

Г ерманската полиция съобщи, че е задържала мъж, който е оказал съпротива при арест и е ухапал полицейско куче, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Man bites dog. No really. Police in Germany said detained a man for resisting arrest and biting a service dog. Fortunately, police said the animal did not sustain any injuries. https://t.co/gCx3qfMMU6