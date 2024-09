З а първи път Украйна участва в учение на НАТО за борба с дронове, което се проведе от 10 до 20 септември в Нидерландия, предаде Укринформ, като се позова на пресслужбата на алианса.

❗️For the first time, 🇺🇦 joined NATO's annual anti-drone exercises in the Netherlands, testing over 60 counter-drone systems, including sensors, cyber interceptors, and guidance systems🪖#NATOforUkraine #UkraineRussianWar



Read more information👇🏻https://t.co/0lOqrCrouv