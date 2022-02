Украинци се крият в бомбоубежища и в метрото

Русия започна военна операция в Украйна, има съобщения за експлозии и обстрел в множество градове и далеч извън бунтовните източни региони, държани от подкрепяни от Русия бунтовници.

Хората в Киев, столицата на Украйна, се подслониха в метрото, след като сирените за въздушно нападение прозвучаха в града на 24 февруари 2022 г.

Местните жители започнаха да се крият в бомбоубежища, следейки новините от мобилните си устройства.

Голяма част от хората решиха да напуснат Киев, за да избягат от потенциални взривове, предизвиквайки големи задръствания на изхода на града.

People flock to leave #Kyiv as Russian President Vladimir Putin commenced an attack on #Ukraine overnight, with explosions reported in multiple cities. 📸: @PierreCrom pic.twitter.com/n6qPnuqPaA — Getty Images News (@GettyImagesNews) February 24, 2022

Putin launches 'military operation' in Ukraine #AFP

People, some carrying bags and suitcases, walk at a metro station in Kyiv early today.

📸 Daniel LEAL #AFP pic.twitter.com/m3sEc9qEDA — AFP Photo (@AFPphoto) February 24, 2022

Black smoke rises from a military airport in Chuguyev near Kharkiv, Ukraine.



Ukraine border guards report the first death and say Russia's ground forces have crossed into Ukraine from several directions pic.twitter.com/jNtxDWib7J — AFP News Agency (@AFP) February 24, 2022

В телевизионно обръщение по-рано тази сутрин руският президент Владимир Путин обяви, че е взел решение за провеждане на "специална операция за защита на Донбас", съобщи ТАСС.

Той каза, че отговорността за евентуално кръвопролитие ще лежи изцяло на съвестта на „украинския режим“ и призова украинските военнослужещи незабавно да сложат оръжие и да си отидат у дома.

Той каза, че Москва няма да допусне появата на ядрено оръжие в Украйна.

Според думите на Путин в плановете на Русия не влиза окупацията на украински територии и действията на Русия не са свързани с нанасяне на вреда на интересите на Украйна, а със защита на самата себе си от „тези, които са взели Украйна за заложник“.

Путин заяви, че в случай на намеса в ситуацията в Украйна отвън, Русия ще отговори незабавно.