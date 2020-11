Тръмп се съгласи, започва преход на властта към Байдън

П резидентът на САЩ, републиканецът Доналд Тръмп обяви, че дава зелена светлина за началото на процеса по преход на властта към бъдеща администрация на демократа Джо Байдън две седмици, след като последният бе обявен за победител на президентските избори в САЩ, предадоха световните агенции. Екипът на Байдън приветства този етап в развитието на нещата и каза, че той позволява мирен преход във властта, отбелязва Франс прес.

Тръмп се въздържа да признае директно победата на Байдън

и обеща справедлива битка в момент, в който умножи жалбите в съда в опит да докаже, че е имало предполагаеми нередности на изборите. Тези опити на Тръмп са без успех.

„Независимо от това, в най-добрия интерес на нашата страна, препоръчвам на Управлението на общите служби (General Services Administration) да направи каквото е необходимо относно първоначалните протоколи и призовавам екипа си да направи същото”, написа Тръмп в социалната мрежа Туитър.

...fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.