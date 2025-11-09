Трима загинали и най-малко 15 ранени в Тенерифе след гигантски вълни

Н а популярния испански курортен остров Тенерифе трима души загинаха и около 15 бяха ранени след внезапно бурно морско вълнение, съобщиха властите в неделя, пише Sky News.
Силни вълни ги повлякоха в Атлантическия океан в събота, при опасно време.
В първия инцидент мъж падна във водата на скалисто място, известно като Charco del Viento, северно на острова, недалеч от градчето Icod de los Vinos. Транспортиран е до болница с хеликоптер, но е обявен за мъртъв при пристигането.
В друг инцидент мъж бе открит да плава край плажа Playa del Cabezo в района на El Médano, южно на острова. Спасителите и медицинските екипи не успяха да го реанимират и той бе обявен за мъртъв на място.
Третата жертва е 79-годишна холандка, която е починала от инфаркт, след като вълна е помела няколко души в морето близо до курорта Puerto de la Cruz, северна Тенерифе.
По данни на службите за спешна помощ, около 15 души са получили наранявания в четири различни инцидента по крайбрежието на острова в събота.
Властите бяха предупредили за приливно вълнение и силни ветрове, като призоваха хората да не се разхождат по крайбрежните пътеки и да не се излагат на риск, правейки снимки или видеа на бурното море.
Архипелагът Макараните — Канарски острови — намиращ се край западното крайбрежие на Африка, е поставен под тревога за крайбрежни опасности.