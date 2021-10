Тежки наводнения в Индия взеха множество жертви

Н ай-малко 24 души са загинали при наводнения в Южна Индия, след като обилните дъждове доведоха до преливане на реки, изолирайки градовете и селата, предаде Би Би Си.

Проливни дъждове в Индия, жертви и ранени

Сред загиналите има пет деца. Има опасения, че броят на жертвите може да се увеличи, тъй като много хора са в неизвестност. Няколко къщи бяха отнесени от водите и хората попаднаха в капан в квартал Котаям в щата Керала.

Видео от района показва, че пътниците на автобуси се спасяват, след като превозното им средство е залято от прииждащите води.

#HADROps #KeralaFloods



Indian Air Force medium lift helicopters have been inducted for #floodrelief efforts in districts of #Kerala inundated due to heavy rains.#HarKaamDeshKeNaam pic.twitter.com/ZcwZRKyYZR