Рухна сграда в Южна Корея, жертви

П ететажна сграда се срути днес в южнокорейския град Куанджу. Загинаха девет човека в автобус, върху който са паднали отломки, а осем бяха ранени, предаде Асошиейтед прес, като се позова на властите.

Сградата рухнала, докато се извършвали дейности по събарянето й. Бетонни късове паднали върху автобуса, който бил спрял на улица наблизо. В него имало 17 човека.

Спасени са осем души, които са тежко ранени, а девет са загинали, заяви националната пожарна служба.

BREAKING - A building in Gwangju, South Korea collapsed during its demolition. At least 9 reportedly dead, 8 seriously injured, most of them were the passengers in a bus that was in front of the building pic.twitter.com/O1fov1AjbY