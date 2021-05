Трагедия в Мексико: рухна надлез, влак на метрото падна

Н адлез на метрото в Мексико Сити се срути в понеделник вечерта в момент, в който по него минаваше влак, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

По първоначална информация има 13 загинали и 70 ранени.

Инцидентът тази нощ е станал по линия 12 на участъка между станциите Оливос и Тесонко. Причините за трагедията засега са неизвестни.

Видеоклипове по мексиканската телевизия и социалните мрежи показаха мащаба на инцидента. Кметът на мексиканската столица Клаудия Шейнбаум заяви в социалната мрежа Туитър, че отива на мястото на инцидента.

The accident in the Mexico City Metro is unfortunate.#MetroCDMX https://t.co/AeMEtbnQV5