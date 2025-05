"Стига!" изкрещя Португалия – крайната десница на ръба на властта

У правляващият в Португалия дясноцентристки Демократичен съюз спечели произведените в неделя парламентарни избори, но не успя да си осигури мнозинство в законодателния орган, предаде Асошиейтед прес.

Очаква се Демократичният съюз да формира правителство на малцинството в условията на рязкото нарастване на подкрепата за крайнодясна популистка партия "Стига!".

Демократичен съюз е съставен от три формации - Социалдемократическа партия на Луиш Монтенегро, Социалдемократическия център – Народна партия и Народната монархическа партия.

При обработени 99% избирателни протоколи Демократичният съюз получава 32,1% от гласовете, което му осигурява 86 депутати в 230-местния парламент, предаде в. "Гардиън". Това е доста под 116-те места, необходими за парламентарно мнозинство.

Социалистическата партия получава 23,4 % от гласовете, а подкрепата за крайнодясната популистка партия "Стига!" възлиза на 22,6 %. По този начин и двете партии ще разполагат с по 58 депутати в новия парламент.

Монтенегро заяви, цитиран от Ройтерс, че макар и да не разполага с мнозинство в парламента, оглавявания от него Демократичен съюз е получил от португалците ясен управленски мандат. В ранните часове на деня Монтенегро каза пред свои поддръжници, че опозиционната Социалистическа партия очевидно не е склонна да преговаря за каквото и да било споразумение за широко мнозинство. Лидерът на Демократичния съюз също така увери, че ще се придържа към обещанието си не сключва никакви споразумения с крайнодясната формация "Стига!".

След обявяването на резултатите от вота лидерът на Социалистическата партия Педро Нуно Сантош заяви, че се оттегля от поста си, допълва Ройтерс. Партията скоро ще произведе вътрешно гласуване за избора на нов лидер. Сантош посочи, че няма да участва в надпреварата.

Демократичният съюз остана на власт по-малко от година и беше отстранен през март с вот на доверие, припомня АП. На миналогодишните избори Демократичният съюз получи 80 места и формира правителство на малцинството.

