Страх в Сърбия: Мащабна евакуация на стотици училища заради бомбени заплахи

С ърбия е обхваната от вълна от тревога днес (2 октомври), след като стотици начални и средни училища в почти всички градове на страната получиха имейли със заплахи за поставени взривни устройства.

Мащабната акция по евакуация на децата и проверките от полицията парализираха учебния процес и предизвикаха сериозно безпокойство сред обществото.

По данни на Министерството на вътрешните работи, до 9:30 ч. местно време (10:30 ч. българско време) сигнали за бомби са подадени в общо 807 учебни заведения. Заплахите са засегнали както големи градски центрове като Белград, Нови Сад и Суботица, така и по-малки общини като Чачак, Приеполе и Враня.

Децата незабавно са евакуирани от сградите, а полицейски екипи са разположени на терен, извършвайки щателни проверки за наличието на взривни устройства. От сръбското МВР подчертават, че служителите действат стриктно съгласно утвърдените инструкции за подобни ситуации.

Към момента е установено, че част от сигналите, например в няколко училища в Суботица, Северна Сърбия, са фалшиви. Въпреки това, сериозността на ситуацията налага пълно разследване.

Служители от службата за високотехнологични престъпления към сръбското МВР вече са в контакт с международни партньори, използвайки всички механизми за сътрудничество, за да идентифицират и проследят подателите на тези заплахи. Инцидентът предизвика сериозно напрежение в цялата страна, като хиляди ученици останаха извън класните стаи.