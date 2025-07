Смъртоносен инцидент с ЯМР: Експерт разкрива шокиращи подробности

М ъж от Лонг Айлънд, който почина след трагичен инцидент с ЯМР, е нямал шанс срещу силното магнитно поле на машината, което го е засмукало с достатъчно сила, за да "прекърши" врата му, според експерт в областта.

Мъж загина, засмукан от ядрено-магнитен резонанс

Случаят се разви в сряда, 16 юли, в клиниката Nassau Open MRI в град Уестбъри. Кевин Макалистър, чиято самоличност първоначално не беше официално потвърдена, е влязъл в залата по време на сканиране. Макалистър е носел 9-килограмова верига за силови тренировки, според жена му, която е била свидетел на инцидента.

Веригата е била дръпната със “стотици килограми” сила, каза д-р Емануел Канал, директор на службата за магнитен резонанс в Медицинския център на Университета в Питсбърг.

Expert outlines grim reality of MRI’s dangers after man with 20-pound chain dies in machine mishap: ‘Snap his neck’ https://t.co/tFI2l4rHkK pic.twitter.com/0OSBYt4ded

"И най-силният щангист нямаше да може да предотврати този инцидент", каза Канал, директор на службата за магнитен резонанс в Медицинския център на Университета в Питсбърг."

“Проблемът е, че не е обикновен магнит, не е обикновено парче желязо. Това е невероятно мощен магнит и е невероятно голямо парче желязо”, каза Канал, добавяйки, че двата фактора са довели до “стотици килограми привличане по посока на магнита.”

Макалистър беше прикован към машината повече от час от масивната верига за упражнения.

Семейството на жертвата твърди че той е бил отведен в машинното отделение от техник за ядрено-магнитен резонанс, за да помогне на жена си, която преглеждаше коляното си, каза семейството му.

Макалистър се е доближил до машината и тя го е засмукала, което е предизвикало медицински епизод.

Man who died in freak MRI accident was jammed in machine for almost an hour, never told to remove 20-pound chain: family https://t.co/LFq8vebBH5 pic.twitter.com/49y4PhGYMx