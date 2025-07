Мъж загина, засмукан от ядрено-магнитен резонанс

Т рагичен инцидент в медицински център в Лонг Айлънд, Ню Йорк, отне живота на 61-годишен мъж, след като той беше засмукан от машина за ядрено-магнитен резонанс (ЯМР). Жертвата е носела тежка метална верига около врата си, докато апаратът е бил включен, пише BBC.

Случаят е станал в сряда, 16 юли, в клиниката Nassau Open MRI в град Уестбъри. Мъжът, чиято самоличност първоначално не беше официално потвърдена, е влязъл в залата по време на сканиране, въпреки че е строго забранено да се влиза при активна машина.

