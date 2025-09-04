Свят

След парада в Китай: Швеция посочи основната заплаха за Европа

Швеция, най-новият член на НАТО, реши да се присъедини към алианса заедно със съседна Финландия след началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна

4 септември 2025, 11:46
След парада в Китай: Швеция посочи основната заплаха за Европа
Русия все още е най-голямата заплаха за държавите от НАТО, въпреки зрелищните демонстрации на сила от страна на Китай и представянето на нови оръжия в Пекин, заяви шведският министър на отбраната, цитиран от Newsweek.

Москва е „без капка съмнение основната заплаха за Европа и за НАТО“,

каза Пъл Йонсон в сряда. Думите му, изречени в кулоарите на отбранителна среща в Прага, идват след като Китай показа за първи път досега невиждани или малко познати оръжия по време на мащабен военен парад.

На грандиозното събитие присъстваха редица държавни лидери, включително руският президент Владимир Путин и лидерът на изолираната Северна Корея Ким Чен-ун. Президентът на Сърбия и премиерът на Словакия бяха единствените западни лидери, които присъстваха.

Парадът, отбелязващ 80 години от победата на Китай над Япония във Втората световна война, включваше ракети с глобален обсег, роботизирани вълци, подводни дронове и лазерни оръжия.

Путин заяви тази седмица, че отношенията на Русия с Китай са достигнали „безпрецедентни“ нива. Двамата лидери подписаха споразумение за стратегическо партньорство „без ограничения“ малко преди Русия да нахлуе в Украйна през февруари 2022 г.

САЩ дадоха ясно да се разбере, че искат да съсредоточат военния си потенциал върху Китай и Индо-Тихоокеанския регион,

като се изтеглят от Европа и съответно от противопоставянето с Русия. От години Вашингтон осигурява на Европа най-скъпите военни способности, включително разузнавателни и т.нар. „поддържащи“ функции, като логистика.

Европейските страни по принцип са поели ангажимент да увеличат военните си разходи, но държавите от източния фланг на НАТО, намиращи се в непосредствена близост до Русия, най-остро усещат руската заплаха и традиционно отделят по-голям процент от БВП за отбрана.

През юни държавите от НАТО се съгласиха по време на най-голямата годишна среща на алианса да повишат целите за военни разходи до 5% от БВП през следващото десетилетие. Това включва както директни военни разходи, така и свързани инвестиции.

Швеция, най-новият член на НАТО, реши да се присъедини към алианса заедно със съседна Финландия след началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна.

Украинските официални лица неведнъж са предупреждавали, че Русия ще атакува по-далеч на запад в Европа, ако Кремъл усети, че е победил в Украйна.

„Виждаме склонността на Русия да поема огромни политически и военни рискове и виждаме как тя поставя икономиката и военната си индустрия на военновременни основи“, каза Йонсон. „Русия ще бъде определящото предизвикателство за Европа в дългосрочен план.“

„Русия е дългосрочна заплаха за целия Алианс“, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте по време на пресконференция в Люксембург във вторник. „Ключово е нашето възпиране да бъде такова, че те никога, при никакви обстоятелства, да не се осмелят да атакуват и един квадратен километър от територията на НАТО.“

Членовете на НАТО са задължени да приемат нападение срещу една държава като нападение срещу всички и да реагират съответно съгласно член 5 от основополагащия договор на алианса.

Разузнавателни оценки на страни от НАТО предполагат, че Русия може да извърши мащабни атаки срещу държава от алианса в рамките на следващите пет години.

Все по-често официални лица предупреждават за т.нар. „хибридни атаки“ – тактики, които не представляват пряка военна агресия, но са предназначени да дестабилизират, като кибероперации, кампании за дезинформация и атаки срещу критична инфраструктура.

