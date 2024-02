След инцидент на снимачната площадка: Почина член на екипа на Marvel

Ч лен на екипа, работещ по предстоящата поредица на Marvel „Човекът чудо“, почина във вторник след инцидент на снимачната площадка, според изявление на Marvel Studios.

„Нашите мисли и най-дълбоки съболезнования са със семейството и приятелите му и нашата подкрепа стои зад разследването на обстоятелствата на този инцидент“, каза студиото в изявление за CNN.

