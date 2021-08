Силно земетресение разтърси Филипините

З еметресение с магнитуд 7,1 разлюля южната част на Филипините и събуди хората посред нощ,

По първоначални данни трусът не е причинил големи щети, предаде ДПА, цитирайки службите за реакция при бедствия.

Епицентърът е бил в морето край градчето Губернадор Хенеросо в провинция Източно Давао, на 1065 километра южно от Манила, съобщи Филипинският институт по вулканология и сеизмология.

ICYMI: Very strong M7.2 earthquake hits near the coast of Mindanao, tsunami possible, Philippines https://t.co/wfzctloqQ5 #earthquake #Mindanao #Philippines #EarthquakePH #tsunami