Силно земетресение от 5,9 по Рихтер на гръцкия остров Родос

С илно земетресение с магнитуд от 5,9 по скалата на Рихтер разтърси гръцкия остров Родос днес по обяд, съобщават гръцките медии.

Телевизия Скай предаде, че трусът, който е регистриран в 14:37 ч. местно (и българско) време, е бил усетен и на остров Крит.

