Шведски град е глобен за пропускане на екологична цел

З а първи път в историята град е глобен за пропускане на климатичните си цели. Гьотеборг, второто по големина населено място в Швеция, ще трябва да изплати 150 000 крони, равно на 6 509 долара, пише ВВС.

Още през 2022 г. Гьотеборг стана първото местно управление в света, което изтегли т.нар. „заем, свързан с устойчивостта“ (SLL). Този вид финансиране е обвързан с конкретни годишни екологични и социални цели, договорени между кредитополучателя и банките.

Четирите основни области, в които Гьотеборг се стреми към напредък, включват: преминаване към възобновяема енергия като единствен източник за производство на топлина в града, електрифициране на общинския автомобилен парк, намаляване на енергийното потребление в общинските сгради (като болници и училища) и подобряване на най-бедните квартали.

The Swedish city fined for missing an environmental target https://t.co/6Q4mT1sDAN