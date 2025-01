Швеция конфискува кораб, заподозрян в саботаж в Балтийско море

Ш ведската прокуратура съобщи тази вечер, че е започнала предварително разследване по подозрение в "саботаж" при утежняващи вината обстоятелства и е разпоредили задържането на кораб в Балтийско море, заподозрян в повреждането на подводен оптичен кабел, свързващ Латвия и шведския остров Готланд, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.

"В разследването участват няколко органа, включително оперативният отдел на националната полиция, бреговата охрана и въоръжените сили", заяви Матс Люнгквист, старши прокурор в звеното за национална сигурност.

Шведската брегова охрана потвърди пред в. "Експресен", че е на място в близост до плавателния съд, който вестникът идентифицира като плаващия под малтийски флаг кораб "Вежен", закотвен близо до пристанището на Карлскрона.

"Намираме се непосредствено на място при задържания кораб и предприемаме мерки съгласно решението на прокурора", заяви Матиас Линдхолм, говорител на бреговата охрана.

Според данни на "Веселфайндър" корабът е тръгнал от руското пристанище Уст-Луга няколко дни по-рано и е плавал между Готланд и Латвия по времето, когато се предполага, че е възникнала повредата. Латвийският държавен радио-телевизионен център съобщи вчера, че е регистрирал смущения в предаването на данни по кабела, минаващ от град Вентспилс до шведския остров Готланд, и е стигнал до заключението, че той е бил прекъснат. Медията добави, че е в състояние да работи, използвайки други маршрути за предаване на данни, като същевременно предприема стъпки за ремонт на кабела.

