Шлеп срути мост в Китай, автомобилите се изсипаха в Перлената река (ВИДЕО)

Ш леп се заби в мост в Китай в делтата на Перлената река и го срути, предаде Ройтерс.

Автомобили, намиращи се в този момент на откъснатата част на моста, са се изсипали във водата, съобщи агенцията, като цитира за Централата китайска телевизия.

Guangzhou, China: It appears a barge collided with the pillar of a new bridge, causing a section of the roadway to collapse. 5 vehicles fell off the bridge. https://t.co/eQymKvYTxK