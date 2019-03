Ю жнокорейски разузнавателни агенции са забелязали признаци, че Северна Корея е започнала да възстановява част от от своя полигон за изстрелване на ракети Тончхан-ри, който тя преди време разруши, предаде агенция Йонхап.

Според агенцията сега там е започнало поставяне на покрив и на врата. Цитира се южнокорейската Национална служба за сигурност, която в брифинг пред комисията по разузнаването на парламента в Сеул е посочила, че "САЩ разполагат със същата информация като нас".

Satellite photos show North Korea has begun a rapid rebuilding of a missile launch site that has been inactive since last summer. https://t.co/y5PT3GNbSh pic.twitter.com/CRt15Zj6GU



Това съобщение идва само дни след неуспешната втора среща на върха между лидерите на САЩ и Северна Корея. Тя се провали поради сериозни разногласия относно това колко далече Пхенян е готов да отиде в ограничаването на ядрената си програма и нежеланието на САЩ да облекчат санкциите срещу Северна Корея.

Възобновената активност бе засечена два дни след преговорите и може да "демонстрира решителност пред факта на отхвърлянето от страна на САЩ" на искането на Севера за облекчаване на санкциите, заявиха изследователи от базирания във Вашингтон Център за стратегически и международни изследвания (CSIS).

"Това съоръжение е било замразено от август 2018 г., което показва, че настоящата дейност е умишлена и целенасочена", казват те.

North Korea may be rapidly "rebuilding" a nuclear test facility, analysts say, after they detected activity at the long-range rocket site two days after the Hanoi Summit collapsedhttps://t.co/LmxbekmlHB pic.twitter.com/jm4LiFs31J