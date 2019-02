А мериканският президент Доналд Тръмп на писа в социалната мрежа Туитър, че е имал „много добър диалог” при днешната първа среща във Виетнам със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, предаде Ройтерс. Белият дом съобщи, че двамата лидери ще имат „церемония за подписване на общо споразумение” в края на срещата на върха във Виетнам в четвъртък.

„(Имахме) много важна среща и вечеря с Ким Чен-ун в Ханой, Виетнам, тази вечер”,

писа Тръмп в Туитър след приключването на първия ден от втората среща на върха с лидера на Северна Корея.

Great meeting and dinner with Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam tonight. Looking forward to continuing our discussions tomorrow! #HanoiSummit pic.twitter.com/J3x6lUGzjS

Двамата ще имат нова 45-минутна среща насаме утре, последвана от среща в разширен формат с техните помощници, съобщи Белият дом. Според ДПА след разговорите Тръмп и Ким ще подпишат обща декларация утре в 14.05 ч. местно време в Ханой (07.05 ч. по Гринуич).

В началото на срещата двамата лидери демонстрираха оптимизъм. Тръмп и Ким първо си стиснаха ръцете пред американски и севернокорейски знамена в луксозния хотел „Метропол”.

„Мисля, че това ще бъде един успех”, каза Тръмп пред медиите. Той изрази надежда, че втората среща на върха между САЩ и Северна Корея, фокусирана върху денуклеаризацията на режима в Пхенян, ще бъде „по-добра или еквивалентна на първата среща”, предаде Франс прес.

„Мисля, че вашата страна притежава великолепен икономически потенциал, той е невероятен и няма граници.

Мисля, че вас ви чака великолепно бъдеще, доколкото вие сте великолепен лидер. Искам да видя как ще стане това и ние ще помогнем да се направи така, че това да се случи”, каза Тръмп.

President Trump and Kim Jong Un are having dinner in Hanoi. Trump promised North Korea a "tremendous future for your country." Kim said their 2nd summit is thanks to a "courageous political decision" by Trump. Follow live updates: https://t.co/WUyGCAJUkg pic.twitter.com/WZfNtFwSHV