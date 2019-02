А мериканският президент Доналд Тръмп заяви на пресконференция, че неговата среща на върха с лидера на Северна Корея Ким Чен-ун е завършила без споразумение заради исканията на севернокорейската страна САЩ да премахне всички наложени санкции.

По-рано през деня и Тръмп, и Ким Чен-ун изразиха надежда за напредък в подобряването на отношенията между двете страни, както и по ключовия въпрос за ядреното разоръжаване на Корейския полуостров. Това се случи по време на преговорите във виетнамската столица Ханой, когато се проведе втората среща на върха между двамата лидери.

"По принцип искаха санкциите да бъдат премахнати в тяхната цялост, но ние не можехме да направим това ... просто трябваше да си тръгнем", каза Тръмп пред репортери, след като преговорите бяха изненадващо прекратени.

ООН и Съединените щати наложиха санкции срещу Северна Корея, когато през 2017 г. корейската държава предприе поредица от ядрени и ракетни тестове.

Днес и двамата лидери напуснаха мястото на преговорите, хотел "Метропол“, без да присъстват на планирания обяд, след което се върнаха в хотелите си.

"Понякога просто трябва да си тръгнеш и това беше един от тези пъти”, заяви Тръмп, добавяйки че двамата лидери се разделят "с приятелски чувства“.

