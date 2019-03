С ъединените щати и Северна Корея представиха съвсем различна информация за края на срещата на високо равнище в Ханой, но допуснаха и предпазлива надежда, че лидерите ще могат да се срещнат отново.

След седмици на очаквания и подготовка на церемония по подписване на споразумение, президентът Доналд Тръмп внезапно приключи втората си среща със севернокорейския лидер Ким Чен-ун и обяви задънена улица.

"Понякога трябва да си тръгнеш и това беше един от тези случаи", каза необичайно неубедителният Тръмп пред репортери.

"Всъщност искаха санкциите да бъдат изцяло отменени, а ние не можем да направим това", каза Тръмп преди да се върне във Вашингтон.

На изключително рядка среща с репортери, севернокорейският външен министър Ри Йонг Хо свика в полунощ пресата в Ханой и отхвърли информацията на Белия дом, че Пхенян само търси цялостна сделка.

Северна Корея е предложила "постоянно и напълно да унищожи всички ядрени съоръжения" в основния си комплекс в Йонгбьон, ако САЩ отменят санкциите ", които затрудняват икономиката и поминъка на нашия народ", каза Рий.

Той предупреди, че позицията на Севера е "неизменна" и че тяхното предложение "никога няма да се промени".

