Серия от земетресения близо до България и РС Македония

З еметресение с магнитуд 5,5 разтърси късно снощи Гърция, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център.

Епицентърът му е на 5 км северозападно от северозападния град Флорина, на дълбочина 10 км.

Земетресение във Вранча

Трусът е усетен и в Югозападна България, предизвика паника и в Битоля, втория по големина град в Северна Македония.

This is the 18th felt #earthquake in Greece in the last 8 hours https://t.co/wPtMW5w1CT