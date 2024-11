„Руският Нострадамус“, както наричат ясновидката Кажета Ахметжанова, отправи смразяващо предупреждение за инвазията на Владимир Путин в Украйна, като твърди, че настъпва „изключително опасен период“.

Пред подкрепяния от Кремъл вестник „Московский комсомолец“ ясновидката заяви, че войната в крайна сметка ще приключи, но преди това ще стане по-лошо.

Ахметжанова в миналото е предсказала правилно няколко цунами по света. Ясновидката заяви пред московското издание: „В момента настъпва изключително опасен период, който ще продължи няколко месеца.

„Неслучайно световните лидери започнаха да се обаждат на нашия президент, те разбират, че светът е на ръба.

„И че ако преминат определена граница, могат да се случат ужасни неща“.

Ахметжанова продължи да твърди, че подпалвачите на войната сега са в агония, осъзнавайки, че скоро ще трябва да отговарят с цялата строгост на закона.

Това беше във връзка с твърденията на тиранина Путин от миналата седмица, че световните лидери му се обаждат, за да го попитат дали наистина трябва да се „страхуват от него“.

"Но Русия - една велика сила - вече се е поучила от горчивия си опит, така че повече няма да се хваща на техните трикове", продължи тя.

„Нашият Владимир Владимирович е мъдър човек. Той вижда през хората, ще вземе балансирани решения. Те ще бъдат обявени през следващите няколко месеца“.

Самопровъзгласилата се за ясновидка заяви, че е уверена, че целите и задачите на специалната военна операция, които бяха обявени първоначално, ще бъдат изпълнени.

Ахметжанова най-накрая разкрива пред вестника кога според нейните прогнози ще приключи кървавата война.

Медиумът твърди, че инвазията ще бъде „решена до 2025 г.“ и че двугодишната война може да приключи напълно още през пролетта.

Въпреки това тя каза: „Нашите врагове периодично ще се опитват да организират определен вид провокации - виждам, че до 2027 г. са възможни провокационни действия от тяхна страна“.

Ахметжанова завърши смразяващите си прогнози, като заяви, че започването на инвазията в Украйна от страна на Русия е било „правилно“, като армията на страната сега е „една от най-силните в света“, въпреки че през септември Русия преживя най-кървавия си месец от началото на войната, тъй като жертвите на фронтовата линия нараснаха до 1271 на ден.

Прогнозата идва, след като президентът на САЩ Джо Байдън даде разрешение на Украйна да изстрелва западни ракети с далечен обсег на действие към територията на Кремъл.

В продължение на две години президентът Байдън пренебрегваше молбите на Зеленски да му позволи да използва западни ракети за нанасяне на удари по ключови руски обекти отвъд границата.

Всеки път Белият дом настояваше, че подобен ход би бил ескалация, което оставяше украинския президент в състояние на отчаяние.

Но само два месеца преди президентът Байдън да напусне поста си, той най-накрая е убеден, че трябва да одобри молбата на Украйна.

В понеделник Белият дом отвърна на удара на Кремъл, след като той заяви, че разрешението на САЩ за нанасяне на удари от страна на Украйна дълбоко навътре в Русия „подклажда огъня“ - като съюзниците на Путин дори заявиха, че това може да доведе дори до Трета световна война.

„Що се отнася до коментарите, които дойдоха от Русия, огънят беше запален от руското нахлуване в Украйна“, заяви заместник-съветникът на Белия дом по националната сигурност Джон Финер пред репортери в Рио, където президентът Байдън участва в срещата на върха на Г-20.

Според няколко източника Украйна планира да проведе първите си атаки на далечни разстояния през следващите дни.

Съобщава се, че първите дълбочинни удари вероятно ще бъдат извършени с помощта на ракети АТАКС, които имат обсег до 306 км.

Бившият високопоставен служител на НАТО Никълъс Уилямс нарече решението да се позволи на Украйна да обстрелва Русия с ракети, доставяни от САЩ, „значимо от гледна точка на крайната игра“.

„То е значимо. Украинците могат да кажат, че е твърде малко и твърде късно, но не е твърде късно, за да повлияе на крайната игра“, каза той пред Sky News.

Уилямс също така заяви, че решението е важно за „позиционирането на Украйна, за да не направи значителни отстъпки, които Русия иска, за да постигне мир“.

